Grosser Rückstau von fast 15 Kilometern vor dem Südportal des Gotthard-Tunnels Viele Heimreisende aus dem Süden mussten dieses Wochenende lange Wartezeiten beim Gotthard in Kauf nehmen: Über eine Strecke von 15 Kilometern staute sich Auto an Auto.

Am Gotthard kam es zu einem grossen Rückstau. (Bild: Alexandra Wey/Keystone)

Wer am Wochenende mit dem Auto aus dem Süden heimkehrte, brauchte viel Geduld. Am Sonntagabend stauten sich die Fahrzeuge vor dem Südportal des Gotthardtunnels auf einer Länge von fast 15 Kilometern, was einer Wartezeit von gegen drei Stunden entsprach. Staus und Behinderungen gab es aber nicht nur vor dem Gotthard, sondern schon vorher – etwa zwischen Bodio und Faido.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Biasca und Airolo 15 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 3 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 2. Juni 2019

Bereits am Samstag hatte der Stau vor dem Gotthard zehn Kilometer betragen. Um sich die Wartezeit vor dem Gotthardtunnel zu ersparen, wählten viele Heimkehrer die Ausweichroute über den San Bernardino. Doch auch dort war Geduld gefragt. Gestern Abend stauten sich die Fahrzeuge zwischen Bellinzona und Chur auf diversen Abschnitten, der Zeitverlust betrug rund eine Stunde. (sda/rk/stp)