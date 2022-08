Pfiat di Grünzeug für die Nachwelt Die tägliche Kolumne von den European Championships in München handelt vom Sportlerleben am grössten Multisportanlass Europas neben Medaillen und Rekorden. Rainer Sommerhalder Drucken Teilen

Das Schweizer Mixed-Team im Triathlon an der Siegerehrung mit den nachhaltigen "Blumen". Heike Feiner/Freshfocus / Expa/Eibner

Bisweilen treiben die Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit bei Sportevents seltsame Blüten. Wobei genau genommen treiben sie in München eben genau keine Blüten.

Die Siegerehrungen an den European Championships haben etwas Eigenwilliges an sich. Anstelle des obligaten Blumenstrausses erhalten die Medaillengewinner Grünzeug in Töpfen. Als Beobachter fragt man sich: Sind das Salatsetzlinge, Küchenkräuter oder Grünfutter für Meerschweinchen?

Also mache ich mich schlau. Es sind tatsächlich Setzlinge von allerlei einheimischen Pflanzen. Diese werden den Sportlerinnen und Sportlern nach der Zeremonie wieder weggenommen, um anschliessend im neu angelegten «Garten der Champions» auf dem Gelände des Olympiaparks angepflanzt zu werden. Den Siegerinnen und Siegern wird sogar offeriert, die Bepflanzung selbst vorzunehmen. In der Tat eine aussergewöhnliche Szenerie für einen Sportanlass.

Dass für die Organisatoren von Mini-Olympia Nachhaltigkeit im Kleinen anfängt, zeigt sich bei weiteren Details. Für die Medien und die Volunteers gibt es keine Getränke in Pet-Flaschen, sondern Zapfsäulen mit Sprudelwasser. Dieses füllt man dann ins abgegebene Glasgefäss. Und die OK-Mitglieder bewegen sich in München auf Velos und nicht in Autos. Wobei aufgrund der Menschenmassen im Olympiapark selbst für dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel oft kein Durchkommen ist.