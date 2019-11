Häberli am Sonntagvormittag im FCL-Training - Sportchef Meyers Stellungnahme steht noch aus Thomas Häberli hat heute Sonntagvormittag mit den Ersatzspielern das übliche Training am Tag nach dem Spiel absolviert. Die klare 0:3-Niederlage beim FC Zürich hinterliess Spuren, der FCL-Coach wirkte geknickt. Daniel Wyrsch

Die Luzerner Ersatzleute vom Match in Zürich (0:3-Niederlage) trainierten am Sonntagvormittag mit zahlreichen jungen Spielern auf der Allmend. Francesco Margiotta, Lazar Cirkovic und Shkelqim Demhasaj übten an der Seite von kaum bekannten Jungprofis wie Marco Burch und Lorik Emini. Trainer Thomas Häberli stand wenige Meter daneben, schaute an der Seite von Konditionstrainer Christian Schmidt zu, wie sein Assistent Manuel Klökler die Spieler antrieb.

FCL-Trainer Thomas Häberli beim Spiel in Zürich vom letzten Samstag. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus, 23. November 2019)

Aus verständlichen Gründen wirkte Thomas Häberli nachdenklich und geknickt. Nach vier Niederlagen in Folge ist in den meisten Klubs der Trainerstuhl stark am Wanken. Ganz besonders in Luzern, wo Sportchef Remo Meyer den Coach bereits vor zwei Wochen zu Beginn der Länderspielpause öffentlich anzählte. Er hatte in einem Interview festgestellt, dass Häberli das Potenzial der Mannschaft nicht ausschöpfe. Das war eine vorzeitige Demontage des Coaches.

Kommt es zu einer Übergangslösung?

FCL-Sportchef Meyer war am Samstag nach der 0:3-Klatsche in Zürich weder für die TV-Stationen noch für die Zeitungs- und Radiojournalisten zu sprechen. Heute Sonntag wird eine Stellungnahme von ihm erwartet. Als sportlicher Leiter muss Meyer bekanntgeben, ob er mit Häberli weitermacht oder ein anderer Übungsleiter die Mannschaft in den restlichen Partien bis zur Winterpause führt.

Das FCL-Restprogramm hat es bekanntlich in sich: Am nächsten Sonntag kommt St. Gallen (3.) nach Luzern, anschliessend geht's zum Meister YB (1.) nach Bern und schliesslich gastiert Basel (2.) zum Abschluss der Vorrunde in der Swisspor-Arena. Da könnte sich für Meyer eine interimistische Lösung bis zur Winterpause aufdrängen.