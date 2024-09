Hallen-Europameisterin Mujinga Kambundji verrät nach Gold-Sprint, was bei ihr Emotionen auslöst und wieso sie ganz leise ins Zimmer schlich Die 30-jährige Berner Sprinterin sagt am Tag nach ihrem Sieg über 60 Meter an den Hallen-Titelkämpfen in Istanbul, wieso sie stets nach vorne blickt und worin ihr Antrieb besteht.

Mujinga Kambundji präsentiert die etwas gewöhnungsbedürftige Goldmedaille der Hallen-EM. Michael Buholzer / KEYSTONE

Mujinga Kambundji ist keine Sportlerin, die sich zurücklehnt und im Glanz ihrer Erfolge verharrt. Ganz im Gegenteil. Die Bernerin blickt nach vorne, sieht das Resultat von Istanbul als Folge eines fortlaufenden Prozesses und als Bestätigung, «dass der eingeschlagene Weg stimmt».

Irgendwie hat man bei der Bernerin das Gefühl, als sei ein Grosserfolg jeweils nur ein Zwischenhalt. Tatsächlich sagt Kambundji auch nach der Hallen-EM, sie habe das Gefühl, sie könne noch schneller rennen. Daraus schöpft sie ihre Grundmotivation.« Ich will herausfinden, wo mein Limit liegt», sagt sie entschlossen.

18 Stunden nach ihrer dritten Goldmedaille innerhalb von 12 Monaten nach dem Sieg über 60 Meter an der Hallen-WM 2022 und EM-Gold über 200 Meter im vergangenen Sommer in München analysiert Mujinga Kambundji diesen Erfolg in einer exklusiven Medienrunde.

Favoritin zu sein, bereitete ihr keine Bauchschmerzen

Die schnellste Frau der Schweiz mit väterlichen Wurzeln im Kongo spricht sehr technisch und nüchtern über ihr Rennen und die Bedeutung des Resultats. Selbst der Umstand, zum ersten Mal an internationalen Titelkämpfen aus der klaren Favoritinnenrolle angetreten zu sein, machte sie nicht nervös.

Dies sei in ihren Überlegungen «kein grosses Thema »gewesen. Sie habe gewusst, dass die Gegnerinnen stark sind und selbst nie das Gefühl, «dass ich hier unbedingt gewinnen muss». Allenfalls gegen eine schnellere Konkurrentin zu verlieren, hätte sie nur dann geärgert, «wenn ich selbst meine Leistung nicht gebracht hätte».

Von dem konnte am Freitagabend in Istanbul aber keine Rede sein. Der klare Sieg im Halbfinal gab ihr zusätzliches Selbstvertrauen. Sie wusste, dass es noch schneller geht. Auch im Final blieb die Konkurrenz chancenlos. Kambundji stürme in exakt 7 Sekunden ins Ziel, der zweitschnellsten Zeit ihrer Karriere.

Kambundjis Liebe zu grossen Rennen

Auch den Wert dieser Zeit erklärt sie aus dem Blickwinkel des laufenden Prozesses. «Wenn ich gut laufe, zeigt mir dies, dass ich auf dem richtigen Weg bin.» Über Gefühle spricht Kambundji nur kurz, als sie erklärt, dass sie sich sehr auf diese Titelkämpfe gefreut habe. «Es ist ein ganzes Stück her, seit ich zum letzten Mal wirklich positive Erinnerungen an eine Hallen-EM habe. Das war 2015 in Prag. Und ich habe Meisterschaften wirklich sehr gerne.»

Kambundji sagt, dass die Teilnahme an internationalen Meisterschaften mehr Spass mache, wenn man um die Medaillen laufen könne. Die Basis dafür sei eine kontinuierliche Leistungssteigerung und ein fortlaufende Optimierung des Trainings. «Alles ist auf einem höheren Niveau. Ich trainiere zwar nicht mehr als früher, aber ich mache alles bewusster. »

Zurück zu den Gefühlen. Stellen wir die Frage konkret: Wann genau spürt Mujinga Kambundji nach einem solchen Erfolg welche Emotionen? Ist es direkt nach dem Zieleinlauf, später beim Reflektieren auf dem Zimmer oder etwa bei der Siegerehrung? Die Bernerin beschreibt, wie sie die Gefühle wahrnimmt.

Die grössten Emotionen im Kreise der Familie

«Ich erlebe die Emotionen bei jedem grossen Erfolg ein wenig anders», sagt die Schweizer Sportlerin des Jahres. Direkt nach dem Rennen spüre sie jeweils wenig, wohl weil sie während des Rennens «in einem anderen Film bin».

Am stärksten seien die Gefühle jeweils, wenn sie auf Menschen aus ihrem Umfeld treffe. In Istanbul waren neben Schwester Ditaji, Trainer und Lebenspartner Florian Clivaz auch Vater Safuka und Mutter Ruth sowie Tante Edith im Publikum. «Es ist der Moment, wo wir gemeinsam realisieren, was ich geschafft habe.»

Auch die Siegerehrung sei jeweils ein sehr schöner Moment. Hier überwiege das Gefühl der Dankbarkeit, dass man diesen Erfolg erreicht hat. «Auch wenn es manchmal einfach aussieht - ein Platz auf dem Podest ist nie selbstverständlich. Man investiert so viel in die Karriere, trainiert so viele Stunden.»

Eine kleine Party im Hotelzimmer am Abend gönnte sich Mujinga Kambundji hingegen nicht. Erstens sei sie selbst sehr müde gewesen, andererseits war ohnehin Eintreten im Dunkeln und auf Zehenspitzen gefragt gewesen. Die Bernerin teilt sich das Zimmer mit der zehn Jahre jüngeren Schwester Ditaji, die zeitig am Samstagmorgen ihren ersten Einsatz über 60 m Hürden hatte. Als ich ins Zimmer kam, schlief Dtaji bereits, verrät Mujinga.