Handball Kira Zumstein über die Spono Eagles: «Das Team ist der Wahnsinn!» Die Spono Eagles steigen mit einem Kracher ins neue Jahr. Zu Gast ist Leader und Dauerrivale Brühl.

Die Saison ist noch lang, weitere 16 Spiele werden ausgetragen, ehe ab Mitte Mai die Meisterschaftsentscheidung ansteht. Da der Spielplan dann keinen Playoff-Halbfinal, sondern gleich das Endspiel im Best-of-5-Modus vorsieht, ist das Gerangel um einen Platz in den Top 2 schon jetzt gross. Der LC Brühl, der LK Zug und die Spono Eagles, die grossen Drei im Schweizer Frauen-Handball, marschierten bisher praktisch im Gleichschritt durch die SPL 1.

Bild: PD

«Jeder Punkt zählt», sagt Kira Zumstein, die Spielmacherin der Spono Eagles. Und blickt mit Vorfreude auf den Sonntag (18 Uhr, SPZ), wenn zum Jahresauftakt Tabellenführer Brühl in Nottwil gastiert. Kira Zumstein ist seit dem Sommer die neue Taktgeberin im Rückraum der Luzernerinnen. Als «absolute Wunschspielerin» bezeichnete sie der damalige Sportchef Mirco Stadelmann – im Wissen, dass ihr nach den Rücktritten von Ivana Ljubas und Judith Matter eine zentrale Rolle zufallen wird. Ein paar Monate später zeigt sich: Die Vorschusslorbeeren für die 22-jährige und 1,71 Meter grosse Rechtshänderin waren berechtigt.

«Kira ist spielintelligent, torgefährlich und hat Ausstrahlung. Sie findet immer mehr in die Leaderfunktion»,

sagt Spono-Trainer Fabio Madia und die Spielerin selbst hält fest: «Mir gefällt es hier unglaublich. Das Team ist der Wahnsinn!»

Ihr Vater spielte an den Olympischen Spielen

Das Tragen von Verantwortung ist für Kira Zumstein kein Neuland. Acht Jahre spielte die Berner Oberländerin für Rotweiss Thun, fünf davon in der höchsten Liga. 2016 erlebte sie Historisches, gewann mit den U17-Juniorinnen den ersten und bis heute einzigen (Meister-)Titel des Vereins. «Das war ein Riesenereignis, auch weil mein Vater Trainer und meine Schwester Naya Goalie war», erzählt sie. Kiras Vater Matthias war Kreisläufer, lief 70 Mal für die Schweiz auf, nahm an Olympia 1996 teil, wurde mit Pfadi Winterthur Meister und spielte auch für Borba Luzern. Von ihm hat Kira wohl das Flair für den Handball geerbt, beim Entscheid für diese Sportart spielte er indes keine entscheidende Rolle, wie sie sagt: «Wir lebten während einem Jahr in Frankreich, in der Nähe von Nizza. In der Schule widmeten wir uns jeweils am Dienstagnachmittag einer neuen Sportart. Als Handball dran war, kam ich völlig begeistert nach Hause und sagte: Das will ich spielen.» Nach der Rückkehr in die Schweiz blieb sie ihrem Hobby treu, fand über den TV Steffisburg zu RW Thun.

«Handball ist extrem dynamisch, es passiert so schnell so viel.»

Auf Rückraum Mitte ist sie für die Orchestrierung der Angriffe zuständig, spielt die letzten Pässe, geht selbst in den Abschluss und darf dabei noch etwas egoistischer werden. «Mit Übersicht in kurzer Zeit Lösungen zu finden, Entscheidungen zu treffen», diese Aufgaben sagen ihr zu. Besonders viel gelernt habe sie dabei von Ex-Spono-Chefcoach Urs Mühlethaler während ihres letzten Jahrs in Thun. Mit den Spono Eagles möchte die fünffache Schweizer Nationalspielerin nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen.

«Ich will Titel gewinnen und mich als Persönlichkeit weiterentwickeln»,

betont Kira Zumstein, die in Bern Medizin studiert und in Oberkirch mit Teamkollegin Marina Decurtins eine Wohnung teilt. Mit Fabio Madia trifft sie in Nottwil auf einen anderen Trainertypen, er gibt ihr mehr Freiheiten. «Es war eine Umstellung», gesteht Zumstein. Trotz ihres guten Starts in Nottwil steht für sie deshalb fest: «Spono und ich haben noch viel Luft nach oben.»