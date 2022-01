Handball Dimitrij Küttel unterschreibt beim HC Kriens-Luzern für drei Jahre Der 27-jährige Nationalspieler kommt von den Kadetten Schaffhausen und verstärkt die Krienser ab kommender Saison.

Dimitrij Küttel verstärkt den HC Kriens-Luzern ab kommender Saison. Bild: PD

Nach der Verpflichtung von Andy Schmid verkündet der HC Kriens-Luzern einen weiteren namhaften Transfer: Der 1,92 Meter grosse Rückraumakteur Dimitrij Küttel wird ab kommender Saison für den HCKL auflaufen. Er wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. In Luzern wird Küttel nicht nur Handball spielen, sondern auch seinen Master in Gesundheitsökonomie abschliessen.

Der gebürtige Aargauer freut sich auf das Engagement in der Innerschweiz. Er wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert:

«Das Projekt des HC Kriens-Luzern hat mich von Beginn weg überzeugt, als Nick Christen und Goran Perkovac mich kontaktiert haben.»

Bislang bestritt Küttel für die Kadetten 208 Meisterschaftspartien und erzielte knapp 500 Tore. Fünf Schweizer Meisterschaften und drei Cupsiege konnte er mit den Munotstädtern gewinnen. Mit der Nationalmannschaft kommt der wurfstarke Rückraumspieler aktuell auf 63 Einsätze und 137 Treffer. Cheftrainer Goran Perkovac über den Neuzugang:

«Egal ob im Training oder Wettkampf, Dimitrij will immer gewinnen und verfolgt seine Ziele mit einer bewundernswerten Disziplin.»

Zudem verfüge er nebst einer guten Technik auch über einen hervorragenden Schuss, so der HCKL-Cheftrainer weiter.

Seinen persönlich grössten Sieg landetet Dimitrij Küttel unlängst im erfolgreichen Kampf gegen den Krebs. An Silvester vor einem Jahr erhielt er die Diagnose Lymphknotenkrebs. Nach einer erfolgreichen Therapie feierte der Kadetten-Captain am 16. September 2021 im Heimspiel gegen GC Amicitia seine Rückkehr in den Spielbetrieb, wie der HCKL in der Mitteilung schreibt. (pl)