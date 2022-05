Handball Fabian Pellegrini spielt neu beim HC Kriens-Luzern Der Handballclub hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Fabian Pellegrini hat die letzten fünf Jahre in Potsdam gespielt und kommt nun zum HC Kriens-Luzern.

Der Torhüter Fabian Pellegrini. Bild: PD

Der HC Kriens-Luzern verpflichtet den Torhüter Fabian Pellegrini für zwei Jahre. Der 25-Jährige stammt aus dem Zürcher Oberland und stösst ablösefrei vom VfL Potsdam zum HC Kriens-Luzern, schreibt der Club in einer Mitteilung. Er kehrt somit nach fünf Auslandjahren wieder in die Schweiz zurück. Obwohl Pellegrini in Potsdam eine zweite Heimat gefunden habe, freue er sich auf den Wechsel zum HC Kriens-Luzern.

Der Club hat mit der Verpflichtung von Pellegrini die Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. «Mit Fabian haben wir einen kommunikativen Torhüter gefunden, dessen Stärken in seinem Stellungsspiel und in seiner Schnelligkeit liegen, der aber auch von seinen Emotionen lebt und seine Mitspieler mitreissen kann», wird der Goalietrainer Peter Lang in der Mitteilung zitiert. (cn)