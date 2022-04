Handball Fleissige Krienser werden schlecht belohnt: 24:25-Niederlage gegen Wacker Thun Der HC Kriens-Luzern verliert die erste Partie im Playoff-Viertelfinal in Thun mit 24:25. Es wäre mehr möglich gewesen.

Janick Sorgen von Wacker Thun verwertet gegen HCK-Torhüter Rok Zaponsek. Bild: Marc Fuhrer (Thun, 20. April 2022)

«Wir haben einen Fehler weniger gemacht als Kriens.» Lukas von Deschwanden, der Urner in Diensten von Wacker Thun, brachte es mit einer simplen Erkenntnis auf den Punkt. Hart umkämpft war der Auftakt in den Playoff-Viertelfinal (best of 5) zwischen den Berner Oberländern und dem HC Kriens-Luzern, der Gastgeber rettete am Ende einen hauchdünnen 25:24-Sieg über die Ziellinie. «Es ging richtig zur Sache», resümierte der Krienser Flügelspieler Ramon Schlumpf und er hielt fest. «Kleine Dinge waren entscheidend. Es passieren zu viele Sachen, die wir uns nicht erlauben dürfen.»

Der HC Kriens-Luzern reiste nur mit einem 14-Mann-Kader an, weil Moritz Oertli aufgrund eines Bruchs im Beckenbereich ebenso fehlt wie Filip Gavranovic und Josip Vekic, dessen Verträge in der Winterpause ausgelöst worden sind. Vor allem im Rückraum ist die Personaldecke nun dünn, nur vier Aufbauer stehen in der Schlussphase der Saison zur Verfügung. Kompensiert werden soll dieses Handicap mit guter Moral, Disziplin und Flexibilität.

Krienser mit starker Abwehrarbeit

In der ersten Halbzeit funktionierte dies ordentlich. Mit langen, geduldigen Angriffen verhinderten die Krienser, dass die Thuner ihr berüchtigtes Konterspiel aufziehen konnten. Trainer Goran Perkovac nutzte dabei seine taktischen Optionen, coachte variabel und setzte in der Offensive schon vor dem Seitenwechsel vorübergehend auf zwei Kreisläufer oder das 7:6-Überzahlspiel. Die beiden Teams bewegten sich auf Augenhöhe, nie führte eines höher als mit einem Tor Differenz – zur Pause lautete das Skore 13:12 für Thun.

Nach dem Seitenwechsel schien die Partie aus dem Gleichgewicht zu geraten, und zwar zu Gunsten des HC Kriens-Luzern. Obwohl Abwehrchef Aljaz Lavric seit seiner zweiten Zweiminutenstrafe nach einer Viertelstunde nicht mehr auf den Platz kam, bauten die Zentralschweizer hinten eine Wand auf. Wacker wirkte zuweilen ratlos, leistete sich viele Fehler und sah sich nach 40 Minuten mit einem 15:18-Rückstand konfrontiert. In der Lachenhalle, die für heissblütige Handballabende bekannt ist, wurde es erstaunlich ruhig. Dann aber verschoss Janus Lapajne einen Penalty und schenkte damit Wacker jene Emotionen, die es für sein Spiel braucht.

Der Goalie baut ab, die Shooter treffen nicht

In der Folge wehrte sich Kriens-Luzern nach Kräften gegen die Wende, insgesamt leistete sich die Mannschaft aber zu viele Unzulänglichkeiten. Goalie Rok Zaponsek, der etwas ausser Form geraten ist, hielt ab der 39. Minute keinen Ball mehr. Der rechte Aufbauer Milos Orbovic liess zu viele Chancen liegen, der linke Aufbauer Hleb Harbuz erzielte überhaupt kein Tor. «Von diesen drei Positionen muss mehr kommen», monierte Perkovac. Hinzu kam ein Schiedsrichter-Duo, das in engen Situationen gewiss nicht für die Krienser pfiff.

So ahndete es mehrere Foulspiele gegen Nicolas Raemy mit Zeitstrafen, während ein Halstreffer gegen Lapajne nicht einmal abgepfiffen wurde. «Zum dritten Mal in dieser Saison haben die Beiden uns benachteiligt, doch die Schiedsrichter können wir nicht ändern», befand Perkovac. «Wir haben uns am Ende provozieren lassen und waren in der Abwehr nicht mehr so konzentriert.» Insgesamt sei er mit dem Auftritt sehr zufrieden, sein Team habe einen sauberen Kampf geliefert. Und mit Blick auf Spiel zwei am Sonntag in der Luzerner Maihofhalle hielt er fest: «Wir können uns auf jeder Position steigern, es gibt keinen Grund, unsicher zu sein. Wir werden mit breiter Brust antreten.»

Wacker Thun – Kriens-Luzern 25:24 (13:12)

Lachen. – 980 Zuschauer. – SR Keist/Winkler. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thun, 6-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – Thun: Winkler (11 Paraden, 1 Tor)/Wick (2); Dähler, Raemy (6 Tore), Suter (3/2), von Deschwanden (4), Linder (4/1), Sorgen (4), Huwyler; Felder, Schwab (1), Chernov (1), Dannmeyer (1), Römer, Lüthi. – Kriens-Luzern: Zaponsek (7 Paraden)/Eicher; Idrizi (3 Tore), Orbovic (2), Lapajne (6/1), Harbuz, Schlumpf (2), Sikosek Pelko (5), Delchiappo, Lavric; Rellstab, Langenick (4), Buob (1), Wanner (1). – Bemerkungen: Zaponsek pariert Penalty von Suter (24./9:9). Wick pariert Penaltys von Lapajne (42./15:18) und Idrizi (59./24:23). Linder verwirft Penalty (47./17:19).