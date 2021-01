Interview

Handball-Nationaltrainer Michael Suter: «Dann hätten wir den ersten WM-Match halt in Jeans gespielt»

Am Montag kehrte die Nati mit drei Siegen von der WM zurück. Schon am Dienstag steht Michael Suter wieder in der Halle, um Talente zu fördern. Im Interview adelt er Andy Schmid und verrät, was die Spieler nach dem letzten WM-Auftritt in der Kabine gesungen haben.