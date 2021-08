Handball HC Kriens-Luzern verpflichtet deutschen Bundesligisten Der Handball-Verein reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle zweier Kreisläufer und verpflichtet neu Domen Sikosek Pelko. Der Slowene unterzeichnete einen Einjahresvertrag.

Der Neuzugang beim HC Kriens-Luzern: Domen Sikosek Pelko. Bild: PD/SG Flensburg-Handewitt

Der HC Kriens-Luzern hatte doppelt Pech: Zuerst fällt der Kreisläufer Filip Gavranovic wegen einer hartnäckigen Entzündung im Beckenbereich aus, und dann zieht sich Gino Delchiappo am Sonntag in Graz auch noch eine komplizierte Handverletzung zu. «Filip soll die Zeit bekommen, seine Verletzung vollständig auszukurieren», sagt CEO Nick Christen gemäss Medienmitteilung. Es musste also ein neuer Kreisläufer für den HC Kriens-Luzern her.

Diesen hat der Verein nun im 24-jährigen Slowenen Domen Sikosek Pelko gefunden. Schon letzte Woche stand dieser bei einem Testspiel im slowenischen Rogla im Einsatz und hinterliess einen bleibenden Eindruck bei den Verantwortlichen. «Domen bringt alles mit, um uns in der aktuellen Situation und im Verlauf der weiteren Saison weiterzuhelfen», sagt dazu Trainer Goran Perkovac. Der Kreisläufer unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Der über zwei Meter grosse und 118 Kilogramm schwere Sportler kann sowohl in der Offensive als auch in der Deckung eingesetzt werden und stellte sein Können schon in der deutschen Bundesliga bei der SG Flensburg-Handewitt unter Beweis. (mha)