Handball Hoher Sieg im ersten Playoff-Spiel: Kriens-Luzern gelingt ein furioser Start Tadelloser Auftakt in die Playoff-Viertelfinals: Kriens-Luzern lässt Wacker Thun beim 29:23-Sieg keine Chance.

Der Krienser Janus Lapajne (am Ball) sucht gegen Thuns Stefan Huwyler die Lücke. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 5. Mai 2021)

Wenn Flügel Ammar Idrizi im rechten Rückraum spielt. Wenn Abwehrspezialist Aljaz Lavric, der selten die Mittellinie überquert, im linken Aufbau stürmt. Wenn der 2,02-Meter grosse Tim Rellstab als Spielmacher auftritt. Und wenn 1.-Liga-Akteur Luca Stadelmann am Kreis steht, dann gibt es keine Zweifel: Der HC Kriens-Luzern schont seine Kräfte. Dass er dies schon ein paar Minuten vor Schluss des ersten Spiels im Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun tun konnte, war nur möglich, weil die Zentralschweizer ganz stark in die entscheidende Phase der Meisterschaft gestartet waren. 29:23 gewannen sie am Ende, «das war eine sehr gute Mannschaftsleistung, die erste Halbzeit war gar überragend», resümierte Trainer Goran Perkovac.

Tatsächlich war Kriens-Luzern, das als Drittklassierter der Qualifikation gegen das sechstrangierte Thun favorisiert ist, von Beginn weg auf der Höhe des Geschehens. Die Deckung agierte solid, wusste einen sehr zuverlässigen Paul Bar im Tor und im Angriff liess man kaum eine Chance liegen. Frech, furios und effizient rannten die Luzerner den Gästen aus dem Berner Oberland um die Ohren. «Wir spielten konzentriert, diszipliniert, die Würfe waren top», bemerkte Perkovac und für einen, den er in der Vergangenheit immer wieder auch kritisiert hatte, sprach er ein Sonderlob aus:

«Hleb Harbuz war unglaublich stark, so wie in alten Zeiten.»

Hier sehen Sie das Spiel in voller Länge:

Nicolas Raemy fällt früh verletzt aus

Nun, so lange sind diese alten Zeiten eigentlich noch gar nicht her, genau genommen war es letzte Saison, als sich Harbuz als Torschützenkönig und MVP in den NLA-Fokus spielte. In dieser Saison fand er nicht mehr zu dieser eindrücklichen Konstanz, umso mehr freute man sich gestern in der Krauerhalle über den Paradeauftritt des 27-jährigen Weissrussen. Harbuz traf aus allen Lagen, spektakulär zuweilen, am Ende brauchte er für seine elf Treffer nur 13 Versuche. Nach einer Viertelstunde hatten die Krienser beim Stand von 12:6 bereits jenes Polster herausgearbeitet, auf dem sie auch ganz am Ende der Partie noch ruhen sollten.

Nach dem Seitenwechsel lagen sie vorübergehend sogar mit neun Längen vorne (36./22:13), der Sieg geriet nie in Gefahr. Kam hinzu, dass Thun früh einen schmerzhaften Ausfall hinnehmen musste: Der Buchrainer Nicolas Raemy verdrehte sich den rechten Fuss, musste sich bereits in Halbzeit eins auswechseln lassen. «Bis dahin war er unser bester Mann, das soll aber keine Entschuldigung für unsere Leistung sein», meinte Lukas von Deschwanden, der Urner in der Thuner Schaltzentrale und er fügte an:

«Kriens-Luzern war stärker, vor allem in Sachen Wurfqualität agierte der Gegner um zwei Klassen besser als wir.»

Positiv sei, dass es in dieser Best-of-5-Serie erst 0:1 stehe, «wir werden uns für das nächste Spiel in Thun das eine oder andere überlegen», kündet von Deschwanden an.

Der spezielle Vorsatz von Goran Perkovac

Kriens-Luzern befindet sich derweil bereits in Playoff-Stimmung und dazu gehört neben Selbstvertrauen und unbändigem Kampfgeist auch ein Vorsatz des Trainers: «Während der Saison kann ich viel Druck ausüben», berichtet Perkovac. «Wenn die wichtigen Spiele kommen, tue ich das aber nicht mehr. Ich habe meinen Spielern vor einer Woche gesagt, dass sie von mir fortan nichts Negatives mehr hören werden.»