Handball Janus Lapajne führt den HC Kriens-Luzern zum Heimsieg gegen den RTV Basel Kriens-Luzern schlägt Basel mit knapp mit 27:26 und gewinnt erstmals zwei Spiele in Folge.

Wieder stand die Partie auf des Messers Schneide. Wie schon zu Hause gegen Thun (23:23) und auswärts in Bern (28:27) vergaben die Krienser auch im Heimspiel gegen Basel in den letzten Minuten eine Zweitore-Führung. Allmählich können sie mit solchen Situationen aber besser umgehen. Wog das Remis gegen Thun wie eine Niederlage, war die Erleichterung in Bern gross, als Janus Lapajne in der Schlusssekunde vom Penaltypunkt zum Sieg traf. Ähnlich intensiv waren die Gefühlsausbrüche nun am Fasnachtssamstag, als die finale Phase erneut dramatisch verlief.

Er führte den HCKL zum Sieg über Basel: Spielmacher Janus Lapajne. Bild: PD

Eigentlich schien der HC Kriens-Luzern den hartnäckigen Gegner bereits in die Knie gezwungen zu haben. Sechs Minuten vor Schluss führte er mit 26:24 und war im Angriff. Dann agierte Hleb Harbuz zweimal unglücklich: Zunächst spielte er vorne einen Fehlpass, dann kassierte er hinten eine Zweiminutenstrafe, und schon hatten die Basler das Skore wieder ausgeglichen (26:26). Hektik, Timeouts hüben wie drüben, Diskussionen und höchste Konzentration – die Spannung in der Krauerhalle war kaum zu überbieten.

Liga-Topskorer geniesst die Freiheit

50 Sekunden vor Schluss traf Harbuz herrlich in den Torwinkel. Basel griff ein letztes Mal an, ersetzte den Goalie durch den siebten Feldspieler, fand aber nicht mehr in günstige Abschlussposition. Dann war Schluss, Kriens-Luzern gewann mit 27:26 und feierte erstmals zwei Siege in Folge. «Die Spieler und auch mich hat dies unglaublich viel Nerven gekostet. Dieser Erfolg könnte uns aber beflügeln», sagte Trainer Goran Perkovac. Sein Team, das in dieser Saison weit unter den Erwartungen bleibt, wehrt sich (endlich) effektiv gegen das Formtief, macht sich an den (zähen) Aufstieg.

Begonnen hatte es allerdings gar nicht gut: Technische Fehler, das Auslassen bester Torchancen, schläfrige Spielerwechsel, Abpraller beim Gegner, fehlende Aggressivität in der Abwehr – «wir spielten ohne Kontakt, haben alles falsch gemacht», befand Perkovac. Zwei Basler spielten gar Katz-und-Maus mit ihnen. Liga-Topskorer Aleksander Spende wackelte einmal mit dem Körper, traf dann völlig freistehend ins Netz oder bediente Igor Cagalj am Kreis. Nach sieben Minuten führte Basel mit 6:2, zur Pause mit 16:13.

Unermüdlicher Antreiber Janus Lapajne

Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Basel bald selbst, Cagalj musste nach einem Schlag gegen Ramon Schlumpf vorzeitig unter die Dusche (39.). Der HCKL zeigte sich derweil wie verwandelt. Bärenstark und solidarisch war sie nun, die von Aljaz Lavric und Gino Delchiappo angeführte Defensive. Und im Angriff spielten sich zwei Akteure in den Fokus, die ab Sommer keinen Platz mehr im Kader haben: Der linke Aufbauer Hleb Harbuz, der nicht mehr erster Penaltyschütze ist und sein Topskorer-Shirt abtreten musste, traf erstmals seit Oktober 2021 sechs Mal aus dem Spiel heraus.

Spielmacher Janus Lapajne fungierte daneben als unermüdlicher Antreiber, ging in den Abschluss, bediente den Kreisläufer und half in der Abwehr, die Kreise des letztlich 14-fachen Torschützen Spende einzuengen. «Meine Eltern waren erstmals auf der Tribüne, das war ein guter Support für mich», strahlte Lapajne nach Spielschluss. Dass er nächste Saison Andy Schmid weichen muss, sei unangenehm, «doch so ist der Sport. Die Leute waren in Kriens immer gut mit mir und ich werde noch motivierter ans Werk gehen.» Während Harbuz zu GC Amicitia wechseln wird, dürfte Lapajnes neuer Arbeitgeber in den nächsten Tagen bekannt werden.