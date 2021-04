HANDBALL Kerstin Kündig: Der Andy Schmid der Frauen will zum ersten Mal an die WM Die Schweizer Handballerinnen treffen im WM-Playoff am Samstag und am Dienstag auf Tschechien und wollen Historisches schaffen.

Kerstin Kündig (rot) im WM-Playoff 2019 gegen Dänemark Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Das Schweizer Frauen-Handball-Nationalteam hat das WM-Qualifikationsturnier in Belarus Mitte März gewonnen. Dies dank eines überzeugenden 26:18-Sieges gegen die Färöer und eines hart erkämpften 25:25 gegen Belarus. Die Belohnung für die ausserordentlichen Leistungen sind nun die beiden WM-Playoff-Spiele vom Samstag in Zubri und am Dienstag in Gümligen gegen Tschechien.

Ein Bundesligatrainer für das Nationalteam

Der Sieger der beiden Vergleiche qualifiziert sich für die WM in Spanien vom 2. bis 19. Dezember dieses Jahres. «Wir haben am Selbstvertrauen gearbeitet und den Glauben an unsere Ziele gestärkt. Dies gilt für unsere WM-Playoff-Partien, aber auch schon im Hinblick auf die EM 2024 im eigenen Land. Wir wollen unsere Chancen nutzen und hoffen auf erfolgreiche Spiele. Dies ist unser Anspruch», gibt Martin Albertsen die Zielrichtung vor.

Der 45-jährige Däne ist seit dem Februar 2018 Schweizer Nationaltrainer, nachdem er zuvor in der deutschen Bundesliga erfolgreiche Arbeit geleistet hatte.

Sie überzeugt in ihrer ersten Saison in der Bundesliga

Für die Schweizerinnen ist es nach 2019 erst das zweite Mal, dass sie sich für die K.o.-Spiele um die Teilnahme an einer WM qualifiziert haben. Die starken Auftritte in den Playoff-Partien in Belarus seien kein Zufall gewesen, sagt Kerstin Kündig. Die 26-jährige Teamleaderin ergänzt:

«Unsere Leistungen sind in der jüngsten Vergangenheit immer besser geworden. Wir konnten die technischen Fehler reduzieren. Die Abläufe und Abstimmungen innerhalb unseres Teams sind stetig besser geworden.»

Die Zürcherin, die 2020 vom LC Brühl St.Gallen in die Bundesliga zum Thüringer HC gewechselt hat, sich in Erfurt sehr wohl fühlt und zu einer tragenden Spielerpersönlichkeit geworden ist, weiss um die Rolle der Schweizerinnen gegen Tschechien. Sie sagt:

«Wie schon 2019, als wir gegen das übermächtige Dänemark die WM-Teilnahme verpassten, so sind wir auch jetzt wieder Aussenseiter. Trotzdem reisen wir mit einem sehr guten Gefühl zum ersten Spiel.»

Schon mehrfach wurde Kerstin Kündig Schweizer Handballerin des Jahres. Bild: Alexander Wagner

Schon eine knappe Niederlage wäre ein Erfolg

Ihre Zuversicht begründet Kerstin Kündig auch mit dem Lehrgang in Siggenthal, denn das Team habe weiter an Sicherheit gewonnen und jede Spielerin kenne ihre Rolle. Eine ganz besondere Rolle kommt ihr dabei selber zu. Obwohl sie es selber nie aussprechen würde und das Kollektiv stets in den Vordergrund stellt, so ehrt sie der Vergleich doch ungemein, dass sie im Frauennationalteam die Rolle hat, die Andy Schmid bei den Männern einnimmt. Erfolg und Misserfolg der Schweizerinnen sind nicht immer – jedoch oft – mit Kündigs Leistungsvermögen verknüpft.

Sie, die stets auch ein Auge für ihre Mitspielerinnen hat, überzeugt mit ihrer Dynamik, ihren Wurfvarianten, Täuschungen, Verzögerungen und Temposteigerungen.

«Mit viel Kampf über jeweils 60 Minuten und der erforderlichen Geduld wollen wir die erstmalige WM-Teilnahme möglich machen», sagt Kündig, um dann noch anzufügen, dass im ersten Spiel auch eine knappe Niederlage schon ein Erfolg wäre.