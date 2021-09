Handball Kriens-Luzern: Auch Harbuz fällt aus Vor dem Europacup-Rückspiel gegen Benfica Lissabon am Samstag verschärfen sich die Personalprobleme bei den Handballern vom HC Kriens-Luzern weiter.

Aufbauer Hleb Harbuz wird dem HC Kriens-Luzern vorerst fehlen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 27. Februar 2021)

Der HC Kriens-Luzern trifft am Samstag Nachmitttag in Lissabon (16.30 Uhr) zur Reprise der 1. Qualifikationsrunde der European League an. Ausgetragen wird die Partie im Pavilhão da Luz Nº 2 just neben dem Fussballstadion von Benfica Lissabon. Nach der klaren 24:31-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche in Kriens macht sich im Lager der Zentralschweizer niemand die Illusion eines Weiterkommens, zu ungleich ist das Potenzial der beiden Teams.

«In solch einem Spiel können wir ohne Druck antreten. Wir sollten es geniessen und als Chance sehen, unsere Rucksäcke mit Erfahrung zu füllen»

, liess Trainer Goran Perkovac am Freitag nach der Ankunft in Portugals Metropole ausrichten.

Die personellen Probleme des HC Kriens-Luzern akzentuieren sich derweil weiter. Neben Filip Gavranovic, Ammar Idrizi, Gino Delchiappo und Milos Orbovic fällt neu auch Hleb Harbuz aus. Der weissrussische Rückraumspieler habe im Training einen Misstritt erlitten, über die Schwere der Verletzung wird nach einer genaueren Untersuchung am Montag informiert.