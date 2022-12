Handball Kriens-Luzern bleibt souverän im Cup und steht im Viertelfinal Der HC Kriens-Luzern besiegt die unterklassigen Kadetten Espoirs im Cup-Achtelfinal mit 38:33. Die Krienser kommen nie ernsthaft in Bedrängnis und können Andy Schmid schonen.

Der 22-jährigen Flügel On Langenick traf in Schaffhausen auf seine ehemaligen Teamkameraden. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Die grosse Frage in der Schaffhauser BBC Arena lautete am Donnerstagabend: Wird sich Andy Schmid seiner Trainingsjacke entledigen, ja oder nein? Je länger das Spiel dauerte, desto mehr sank die Chance für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dem Schweizer Handballstar bei der Arbeit zusehen zu können. Schmid behielt die Trainingsjacke an und kam nicht zum Einsatz. Die Zentralschweizer waren gegen das NLB-Team Kadetten Espoirs in diesem Cup-Achtelfinal nicht auf die Erfahrung des 39-Jährigen angewiesen und setzten sich letztlich mit 38:33 durch.

Die Kadetten Espoirs hielten vor allem in der ersten Hälfte sehr gut mit. Erst in der 25. Minute konnte Kriens-Luzern den Vorsprung erstmals auf zwei Tore ausbauen. In der zweiten Hälfte entrückte der QHL-Leader schliesslich und liess keine Spannung mehr aufkommen. Der erhoffte Publikumsaufmarsch der Schaffhauser blieb aus. Nur 480 Zuschauende fanden in die BBC Arena. (cza)

Telegramm

GS/Kadetten Espoirs – Kriens-Luzern 33:39 (16:21)

BBC Arena A. – 480 Zuschauende. – SR Linus Hardegger/Simon Hardegger.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kadetten Espoirs. 6-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

Kadetten Espoirs: Hottinger/Strauss; Keller, Ilic (2), Lanz (5), Ramic, Zehnder (3), Bührer (4), Heinis (6), Rilak, Markovic (4), Lagler, Kopczynski (3), Sahin (5), Tobler-Larocque (1).

Kriens-Luzern: Pellegrini (1)/Zaponsek; Küttel (7), Sigrist (3), Wolfisberg (2), Orbovic (4), Rellstab (7), Steenaerts (3), Schlumpf (2), Delchiappo (1), Wanner (2), Langenick (7).