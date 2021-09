Handball Krienser verlieren gegen den BSV Bern – Sorgen werden immer grösser Der HC Kriens-Luzern verliert gegen die Berner 30:32. Ein weiterer Spieler verletzte sich, weswegen das Team nun insgesamt sechs Ausfälle zu verzeichnen hat.

Trainer Goran Perkovac feuert das Team an. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (27. Februar 2021)

«Fehlstart sicher, aber das bringt uns nicht aus der Ruhe.» Mit diesen Worten quittiert Goran Perkovac, der Trainer des HC Kriens-Luzern, den Auftakt in die QHL-Saison. Dabei hätten die Zentralschweizer genug Gründe, um die Selbstbeherrschung zumindest ein wenig zu verlieren. Am Donnerstag verloren sie beim BSV Bern mit 30:32 und damit auch das zweite Meisterschaftsspiel.

Schlimmer noch: Zu den fünf verletzten Spielern gesellte sich ein Sechster, kurz vor Schluss musste sich Tim Rellstab nach einem harten Schlag in den Hüftbereich vom Platz führen lassen. Ausgerechnet er, der mit acht Toren beste Krienser, machte damit das halbe Dutzend auf der Absenzenliste voll. Perkovac berichtete:

«Noch kann ich nicht sagen, wie schlimm es ist, doch Tim hatte grosse Schmerzen.»

Schon zu Beginn der neuen Spielzeit kommt es also knüppeldick für die Luzerner. In Gümligen lehnten sie sich allerdings lange gegen ihr Schicksal auf, boten dem BSV Bern harte Gegenwehr, waren Teil einer spannenden und ausgeglichenen Partie. Während der gesamten Spieldauer führte kein Team höher als mit drei Treffern, meistens lagen sie praktisch gleichauf. Am Ende schien der HCKL sogar auf die Siegesstrasse einzubiegen, lag in der 54. Minute mit 30:29 vorne. So stark die Darbietung trotz der gewichtigen Ausfälle in der Offensive war, so schwach war indes für einmal die Abwehr. Perkovac haderte:

«Geschätzte 25 Mal kam der Gegner durch die Mitte zum Erfolg – also dort, wo wir eigentlich am stärksten sein sollten.»

Für einmal hält die Abwehr nicht dicht

Tatsächlich waren die grossen und kräftigen Abwehrspieler der Krienser (Aljaz Lavric, Josip Vekic, Domen Sikosek Pelko) nicht im Stande, das gewünschte Bollwerk aufzubauen. Dazu gesellte sich eine ungenügende Goalieleistung, Rok Zaponsek kam überhaupt nicht auf Touren und auch Ersatz Kayoum Eicher vermochte nicht in die Bresche zu springen. Im Gegensatz zu Simon Schelling, die Nummer zwei im Gehäuse der Berner bescherte seinem Team nach dem Erfolg gegen Meister Winterthur den zweiten 32:30-Sieg und damit den perfekten Saisonstart.

Ganz anders ist die Stimmungslage in Kriens. Zwar ist die Saison noch jung, das Pech klebt den Spielern gegenwärtig aber wie Harz an den Fingern. Immerhin scheint Hleb Harbuz nach seinem Bänderanriss im linken Fussgelenk deutlich schneller zu genesen als gedacht. Anstatt ein paar Wochen Pause einzulegen, stand er für einen Penalty bereits wieder auf dem Platz. Die Mannschaft erhält nun eine kleine Wettkampfpause, zum nächsten Mal steht sie am übernächsten Samstag im Heimspiel gegen Basel im Einsatz. «Dann müssen die ersten Punkte her», fordert Perkovac.

Bern – Kriens-Luzern 32:30 (18:17)

Mobiliar Arena, Gümligen. – 292 Zuschauer. – SR Capoccia/Jucker. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Bern, 6-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

Bern: Cvitkovic/Schelling (12 Paraden); Getzmann (3 Tore), Zetterman (6/4), Kaleb (7), Weingartner (1), Strahm (1), Mühlemann (2), Rohr (1); Eggimann (5), Vögtli (4), Freiberg, Jauer (2).

Kriens-Luzern: Zaponsek (6 Paraden)/Eicher; Wanner (5 Tore), Vekic (1), Lapajne (6), Rellstab (8), Schlumpf (2), Sikosek Pelko (4), Lavric; Buob (1), Oertli (2), Harbuz (1/1), Langenick.

Bemerkungen: Bern ohne Baumgartner, Arn (beide verletzt), Kriens-Luzern ohne Gavranovic, Orbovic, Idrizi, Delchiappo (alle verletzt). Schelling pariert Penalty von Lapajne (29./17:16).