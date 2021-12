Handball Kriselnde Krienser zeigen eine Reaktion Der HC Kriens-Luzern bezwingt GC Amicitia Zürich mit 25:22. Mann des Spiels: Goalie Rok Zaponsek.

Lächelnde Gesichter, im Kreis tanzende Spieler und ein zufriedener Trainer Goran Perkovac. Die Bilder am Samstag in der Luzerner Maihofhalle sind eher seltener Natur, umso mehr genossen die Protagonisten den Moment. Am 14. Spieltag der QHL-Qualifikationsphase gewann Kriens-Luzern zu Hause gegen GC Amicitia mit 25:22. Die Zentralschweizer, bisher das Sorgenkind der Liga, bezwangen damit die bis anhin positiv überraschenden Zürcher und zeigten eine eindrückliche Reaktion auf den Totalausfall vor einer Woche gegen Basel. «Wir waren nicht hervorragend, aber gut», kommentierte Geschäftsführer Nick Christen den wichtigen Arbeitssieg.

Von Beginn weg waren die Luzerner auf der Höhe der Aufgabe, die viel gescholtene Defensive zeigte gar einen der besten Auftritte in der bisherigen Saison. Angeführt vom aggressiv auftretenden Innenblock Aljaz Lavric/Gino Delchiappo gelang es ihr immer wieder, die Laufwege der Angreifer zu antizipieren und die Gegenspieler festzumachen. Die Rückraumakteure von GC Amicitia um Shooting-Start Mehdi Ben Romdhane, die bisher erfrischend unbeschwert auftraten, wirkten zahm und wenn sie eine Lücke für den Durchbruch fanden, stand ihnen oft Rok Zaponsek im Weg.

Detailarbeit lernte Zaponsek in Frankreich

Rok Zaponsek

Der 1,92 Meter grosse Krienser Goalie war der Mann des Spiels, liess sich bei 18 Paraden eine 47-prozentige Abwehrquote gutschreiben und übertrumpfte damit seinen Vorgänger Paul Bar, der nun für GC Amicitia aufläuft und mit 32 Prozent gehaltener Bälle ebenfalls einen soliden Auftritt hatte. «Ich sagte vor dem Spiel, dass dies unser Turnaround werden könnte. Noch immer sind wir in der Tabelle in einer schlechten Position, doch ich hoffe, dass wir den ersten Teil der Saison nun in diesem Stil abschliessen können», sagte ein strahlender Zaponsek.

Der 29-jährige Slowene hatte sich intensiv vorbereitet, vor jeder Partie macht er stundenlanges Videostudium, «vier Spiele habe ich mir von GC Amicitia angeschaut». Die Akribie und die Detailarbeit lehrte ihn der frühere serbische Nationalkeeper Slavisa Djukanovic, der zu den besten Torhütern in der französischen Liga zählte und Zaponsek letzte Saison bei Aix-en-Provence als Goalietrainer förderte. «So kann ich von den Shootern nicht überrascht werden. Freundschaftsspiele mag ich hingegen nicht», erzählt er lächelnd. «In denen bin ich verloren und spiele richtig schlecht.»

War dies der Befreiungsschlag?

Dank Zaponsek und der verbesserten Deckung gelang den Kriensern für einmal ein guter Start, nach drei Minuten führten sie mit 3:0. Danach entwickelte sich ein munteres, ausgeglichenes Spiel, in dem der Gastgeber mit einem guten Regisseur Janus Lapajne auch im Angriff Akzente zu setzen vermochte. Das Glück stand ebenfalls für einmal auf der Seite der Zentralschweizer, beispielsweise als ein Abpraller zur Beute von Ammar Idrizi oder ein Abschluss von Hleb Harbuz von einem Zürcher Verteidiger unhaltbar ins Tor abgelenkt wurde.

Zur Pause führte Kriens-Luzern 15:10, nach dem Seitenwechsel kam indes Sand ins Getriebe der Offensive. «Wir spielten vorne überhaupt keinen lockeren Ball mehr, waren verkrampft. Es war Stückwerk», bemerkte Christen. Näher als auf drei Tore kam GC Amicitia aber nie heran, mit Kampfgeist, Muskelkraft in der Abwehr und einem überragenden Zaponsek erzwangen die Krienser den Erfolg. Ob er sich als Befreiungsschlag entpuppt, muss sich allerdings erst weisen. Mit Pfadi Winterthur und den Kadetten Schaffhausen treffen sie als nächstes auf die grössten Kaliber der Liga.

Kriens-Luzern – GC Amicitia Zürich 25:22 (15:10)

Maihof. – 300 Zuschauer. – SR Hennig/Meier. – Strafen: je 3-mal 2 Minuten. – Kriens-Luzern: Zaponsek (18 Paraden)/Eicher; Idrizi (1 Tor), Orbovic (4), Lapajne (2), Oertli (2), Langenick (3), Delchiappo (2), Lavric; Harbuz (7/4), Sikosek Pelko (2), Wanner (1), Schlumpf (1), Buob. – GC Amicitia Zürich: Bar (11 Paraden)/Marinovic; Poloz (4 Tore), Sluijters (2), Ben Romdhane (5), Maric (2), Brücker (3), Quni (1), Bodenheimer; Bamert (1), Popovski (3/2), Prakapenia (1), Hrachovec. – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Rellstab (verletzt), Gavranovic (im Aufbau), GC Amicitia ohne Csaszar und Schild (beide verletzt). Zaponsek pariert Penalty von Hrachovec (39./16:11) und Ben Romdhane, der im Nachschuss trifft (41./17:14). Bar pariert Penalty von Harbuz (53./21:18).