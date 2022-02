Handball Nach Cup-Aus: Ernüchterung bei Kriens-Luzern Neues Jahr, alte Probleme: Kriens-Luzern enttäuscht auf der ganzen Linie und scheitert im Cup-Viertelfinal klar an GC Amicitia Zürich.

Kein Durchkommen für Tim Rellstab vom HC Kriens-Luzern gegen die Abwehr von GC Amicitia Zürich. (Bild: Boris Bürgisser; Kriens, 4. Februar 2022)

Wiedergutmachung leisten wollte man. Einen ersten Schritt aus der Krise und die verpatzte Hinrunde vergessen machen. «Bisher lag vieles brach, nun geht es darum, dass wir unser Potenzial abrufen. Mannschaft und Trainer stehen in der Pflicht», sagte Geschäftsführer Nick Christen vor dem Auftakt. Nach dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr herrscht in der Krauerhalle allerdings schon wieder Ernüchterung. Mit 23:28 verlor der HC Kriens-Luzern gegen GC Amicitia Zürich und schied im Viertelfinal des Schweizer Cups aus. «Jetzt befinden wir uns wieder auf der gleichen Schiene. Dieser Auftritt war einer zum Vergessen», bedauerte Trainer Goran Perkovac.

Bedenklich: Seine Mannschaft war von Beginn weg nicht bereit für diesen Cupfight. Keine zehn Minuten waren gespielt, da lagen die Zentralschweizer schon mit 1:6 zurück. Der Abwehr mangelte es an Aggressivität, dem Angriff fehlte es an allem. Statisch, ohne Selbstvertrauen und ungemein fehlerhaft spielten sie in der Offensive, bis zur Pause hatten sich bereits acht technische Fehler angesammelt. Symptomatisch hierfür war die Aktion von Spielmacher Janus Lapajne, der in Überzahl den Ball ins Niemandsland passte. Nur dank einer Steigerung in der Defensive war die Partie nicht schon zur Pause (10:13) entschieden.

Wer nach dem Seitenwechsel eine Jetzt-erst-recht-Reaktion erwartet hatte, brauchte nicht lange, um erneut enttäuscht zu werden. Das Heimteam machte da weiter, wo es aufgehört hatte, war den keineswegs überragenden Zürchern in allen Belangen unterlegen. «Unsere Rückraumspieler kamen nicht in Bewegung, prellten den Ball zu lange, fanden zu selten in Abschlussposition», bemerkte Perkovac. Nach 45 Minuten lag sein Team mit 14:22 zurück und liess sogar den bedingungslosen Kampfgeist vermissen. «Jeder tritt die Verantwortung an den anderen ab, gibt ihm die Schuld bei Fehlern. GC Amicitia gab den Tarif durch, spielte mit mehr Herz.»

7:6-Überzahl ist ein taktischer Lichtblick

Positiv zu werten, war immerhin die taktische Überzahlmassnahme im Angriff. Nachdem Perkovac bei Tabellenschlusslicht Genf zum Jahresabschluss erstmals den Torhüter zu Gunsten eines siebten Angreifers ausgewechselt hatte, tat er dies gegen die Zürcher ab der 40. Minute erneut. Der Ball lief flüssiger durch die eigenen Reihen und hätte Ex-HCKL-Goalie Paul Bar nicht mehrere gute Abschlussmöglichkeiten der Flügelspieler zu Nichte gemacht, hätten die Krienser näher als nur auf 18:22 (49.) herankommen können.

Der Cupfinalist der letzten Saison ist damit ausgeschieden, den ersten Wettbewerb hat Kriens-Luzern also in den Sand gesetzt. Nach der blutleeren Leistung stellt sich die Frage, was man in den nächsten Wochen noch zu leisten imstande ist.

«Wir waren ängstlich, wir werden wieder miteinander reden müssen»,

sagte Perkovac, die Meisterschaft herschenken werde man freilich nicht. «Wir werden um jeden Punkt kämpfen und versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Unsere Qualität reicht zu mehr als dem achten Rang.»

Nächste Woche wird die QHL fortgesetzt, zehn Spiele stehen in der Qualifikation noch auf dem Programm, den Auftakt bestreitet Kriens-Luzern am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel bei St. Otmar St. Gallen. Platz acht reicht zwar gerade noch für den Einzug in die Playoffs, mindestens zwei Positionen sollten die Luzerner aber noch gut machen, wollen sie in den Viertelfinals nicht gleich auf einen der beiden Topteams aus Schaffhausen oder Winterthur treffen.

Kriens-Luzern – GC Amicitia 23:28 (10:13)

Krauerhalle. – 350 Zuschauer. – SR Boshkoski/Stalder. – Strafen: 3-mal 2 Minuten plus rote Karte für Lapajne (55./übertriebene Härte) gegen Kriens-Luzern, 4-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia. – Kriens-Luzern: Zaponsek (9 Paraden/1 Tor)/Eicher; Idrizi (2 Tore), Orbovic (6), Lapajne (2), Harbuz (6/3), Langenick, Delchiappo (1), Lavric (1); Oertli (2), Rellstab, Sikosek Pelko (1), Buob, Schlumpf (1), Wanner. – GC Amicitia: Bachmann (2 Paraden)/Bar (5); Hrachovec (3 Tore/2), Popovski (1), Ben Romdhane (5), Maric (3), Brücker (2), Quni (3), Sluijters (6), Bodenheimer (3); Prakapenia (2), Bamert. – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Gavranovic (rekonvaleszent) und Vekic (Vertrag aufgelöst). Hrachovec wirft Penalty über das Tor (55./19:24).