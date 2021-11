Handball Nächste Krienser Schlappe: Kein Team, nur Individualisten De HC Kriens-Luzern kommt schlecht aus der Nationalmannschaftspause. Anstatt eine Reaktion auf den missglückten Saisonstart zu zeigen, dreht sich die Negativspirale weiter.

Domen Sikosek Pelko in Aktion.

Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 13. Oktober 2021)

Auswärts gegen Wacker Thun kassieren die Zentralschweizer eine diskussionslose 28:34-Niederlage und müssen im elften QHL-Spiel bereits zum sechsten Mal als Verlierer vom Platz.

«Wir brauchen ein, zwei gute Spiele, dann werden wir fast unschlagbar sein», sagte Trainer Goran Perkovac vor zweieinhalb Wochen. Wer den Auftritt seines Teams im Berner Oberland sah, kam zum Schluss: Anspruch und Wirklichkeit klaffen derzeit weit auseinander. Wacker Thun, wohlbemerkt ein Mittelfeldklub und kein Spitzenteam, das ohne Ausländer und ohne den Schweizer Nationalspieler Nicolas Raemy antrat, genügte zum Sieg eine solide Leistung.

Perkovac brachte die Analyse in seinen beiden Timeouts auf den Punkt. «Bitte im Angriff nicht jeder für sich spielen», sagte er nach 20 Minuten. «Ich sehe keine Ausstrahlung, nichts Positives. Wir müssen miteinander spielen, nicht gegeneinander», befand er nach 37 Minuten.

Nächstes Spiel am Sonntag gegen Bern

Bewirken sollten seine Worte nichts. Es war keine Mannschaft am Werk, sondern eine Ansammlung von Individualisten. Die Deckung liess Aggressivität, Antizipation und Abstimmung vermissen. Auch Zweiminutenstrafen kassierten die oft nur reagierenden, anstatt agierenden Krienser erneut zu viele. Der Offensive mangelte es an Spielfluss, Kreativität und Selbstvertrauen.

Wenigstens Milos Orbovic bäumte sich nach dem Seitenwechsel auf, hielt Kriens-Luzern mit seinen Wurfqualitäten einigermassen im Spiel. Der Rest war Stückwerk. Und so sind es weniger die Ergebnisse, die beunruhigen, sondern die Art und Weise, wie sich der letztjährige Playoff-Halbfinalist präsentiert. Eine Einheit scheint da nicht am Werk zu sein. «Es ist momentan schwierig, die richtige Körpersprache hinzukriegen. Wir müssen nun gemeinsam zum Kampf zurückfinden und miteinander ein Feuer entfachen», fordert Flügelspieler Ramon Schlumpf. Am Sonntag, im Heimspiel gegen Bern, haben die Krienser die nächste Gelegenheit dazu.

Wacker Thun – Kriens-Luzern 34:28 (16:13)

ABC-Zentrum, Spiez. – 520 Zuschauer. – SR Häner/Maurer.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Thun, 7-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

Thun: Wick (18 Paraden)/Winkler; Felder (2 Tore), Delhees (7), Suter (8/1), von Deschwanden (5), Linder (3), Sorgen (1); Huwyler, Schwab (4), Chernov (2), Guignet (1), Lory, Recher (1/1).

Kriens-Luzern: Zaponsek (13 Paraden); Wanner (4 Tore), Orbovic (9), Lapajne (1), Rellstab (3), Schlumpf, Sikosek Pelko (1), Lavric; Harbuz (7/6), Delchiappo (2), Vekic, Oertli, Langenick (1).

Bemerkungen: Wacker Thun ohne Raemy, Dannmeyer, Lüthi und Gruber (alle verletzt). Kriens-Luzern ohne Gavranovic und Idrizi (beide verletzt). Zaponsek pariert Penalties von Deschwandens (8./4:2; 23./13:10). Wick pariert Penalty von Harbuz (34./19:15).