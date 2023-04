Handball Nati vor der EM-Qualifikation: Andy Schmid ist nicht mehr der Alleinunterhalter Die Schweizer Handball-Nati kann diese Woche das Ticket für die EM 2024 in Deutschland lösen. Alles andere wäre eine grosse Überraschung.

Noch-Spielmacher und Bald-Natitrainer Andy Schmid (links) hat mit Lenny Rubin (rechts) nun einen Spieler zur Seite, der in der Bundesliga für Aufsehen sorgt. Walter Bieri / KEYSTONE

Georgien am Mittwoch (16 Uhr) und Litauen in Winterthur am Sonntag (18 Uhr). Das sind die letzten beiden Aufgaben für das Schweizer Handball-Nationalteam in der Qualifikation für die EM, die im kommenden Januar in Deutschland gespielt wird. Zwei Aufgaben, die lösbar sind. Mehr noch: Zwei Aufgaben, die den Charakter einer Pflichterfüllung haben. Denn zu bescheiden ist die Qualität der Gegner, um im Vorfeld auch nur ansatzweise eine Stolperfalle ausmachen zu können.

Man könnte nun einwenden, dass die Nati die bisherigen zwei Partien gegen Litauen und Georgien nur mit einem Tor Unterschied gewonnen hat. Oder, dass die Reise nach Georgien nicht ohne Zwischenfälle verlief. Klappte der Bustransfer nach Frankfurt noch problemlos, kam es spätestens am Flughafen zu Komplikationen. Das Flugzeug nach Tiflis konnte nicht wie geplant um 19.25 Uhr starten – wegen Software-Problemen. Weshalb die Schweizer Handballer die Nacht von Sonntag auf Montag in einem Flughafen-Hotel in Frankfurt verbringen mussten und erst am späten Montagnachmittag in Tiflis landeten.

Das darf und wird wohl kein Faktor sein, wenn das Team von Trainer Michael Sutter am Mittwoch die zweitletzte EM-Quali-Partie bestreitet. Schliesslich ist nicht nur die Ausgangslage vorzüglich, sondern auch die Form und Entwicklung etlicher Leistungsträger.

Zur Ausgangslage: Trotz zwei Niederlagen gegen Favorit Ungarn liegt die Nati auf Platz 2, der zur EM-Teilnahme berechtigt. Mit einem Sieg in Georgien ist dieser 2. Platz quasi sicher, weil es unwahrscheinlich ist, dass Litauen am Donnerstag gegen Ungarn punktet. Treffen diese Prognosen ein, kann Litauen selbst mit einem Sieg in Winterthur die Schweiz nicht mehr von Platz 2 verdrängen.

Der Knoten ist geplatzt: Lenny Rubin rockt die Bundesliga

Zu den Leistungsträgern: 2020, bei der letzten EM-Teilnahme, wurde die Nati vor allem von Handball-Phänomen Andy Schmid getragen. Inzwischen haben andere Spieler mächtig zugelegt. Beispielsweise Lenny Rubin, der mit Wetzlar zwar im Abstiegskampf steckt, aber Position 9 in der Bundesliga-Topskorer-Wertung belegt. Oder Torhüter Nikola Portner und Kreisläufer Lucas Meister, die zu wichtigen Faktoren geworden sind in Magdeburg, das um den Meistertitel spielt. Oder der rechte Flügel Maximilian Gerbl, der zum Bundesliga-Spieler des Monats März gewählt worden ist und bereits 106 Tore für Hannover erzielt hat. Oder der linke Flügel Samuel Zehnder, der mit seinen 120 Toren für den Bundesligisten Lemgo auf Position 11 der Skorerliste steht. Und da ist auch noch Verteidigungsminister Samuel Röthlisberger (Stuttgart), der in dieser Bundesliga-Saison die viertmeisten Schüsse blockt.

Es gibt auch Schweizer, die in Deutschland zu beissen haben. Jonas Schelker (Wetzlar), der wegen fehlender Spielpraxis von Natitrainer Sutter nicht aufgeboten wurde. Oder Manuel Zehnder, der designierte Nachfolger von Spielmacher Schmid, der in Erlangen noch nicht die gewünschte Spielzeit erhält.