Handball-Playoffs «Schauspielerei ist leider zu einem Teil des Handballs geworden – Wacker Thun lebt davon»: Frust beim Abwehrchef von Kriens-Luzern Kriens-Luzern will am Sonntag im Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun den 1:1-Ausgleich erzwingen. Helfen würde, wenn die Krienser ihre Strafen reduzieren könnten.

Kein Spieler wird in dieser Saison öfters sanktioniert als er: Aljaz Lavric, Abwehrchef beim HC Kriens-Luzern. Marc Schumacher/Freshfocus

Der Frust im Lager der Krienser ist gross. Obwohl sie den Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun als Aussenseiter angegangen sind, waren sie im ersten Spiel am Mittwoch nahe dran am Break. Die 24:25-Niederlage war nicht zwingend, in der 47. Minute hatten die Zentralschweizer mit 20:17 geführt. Dann aber verloren sie den Fokus, ärgerten sich über die Schiedsrichter und liessen sich vom Gegner provozieren. «Katastrophal» sei sie gewesen, die Leistung der Unparteiischen, sagt HCKL-Trainer Goran Perkovac zwei Tage danach.

Stein des Anstosses ist die Verteilung der Sanktionen. Zwischen der 48. und 53. Minute wurden gleich drei Krienser auf die Bank geschickt, alle Strafen holte der überragende Rückraumspieler Nicolas Raemy heraus. Auf der anderen Seite blieb ein Schlag gegen den Hals von Janus Lapajne ungeahndet. «Wenn ich dieses Foul begangen hätte, dann hätte ich die rote Karte erhalten», ist der Krienser Abwehrchef Aljaz Lavric überzeugt.

Lavric rätselt über viele Strafen

Lavric war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr im Spiel. In der 15. Minute kassierte er seine zweite Zweiminutenstrafe, danach setzte ihn Perkovac wegen der Gefahr eines definitiven Platzverweises nicht mehr in der Verteidigung ein. «Klar habe ich mir das anders vorgestellt», kommentiert Lavric seinen Fehlstart in die Playoffs. Kein Spieler wird in dieser Saison öfters gemassregelt als er, in 26 Partien hat der 28-jährige Slowene 28 Strafen kassiert. «Wenn ich wirklich so aggressiv wäre, würde ich pro Saison einen Spieler so foulen, dass er nicht mehr spielen könnte.» Das ist aber nicht der Fall, überharte Aktionen leistet sich Lavric kaum.

In dieser Saison verteidigt nicht mehr Filip Gavranovic an seiner Seite, seither ist Lavric häufiger in offensive Zweikämpfe verwickelt. «Filip ging gerne raus, Aljaz blieb lieber hinten. Nun muss auch er Zweikämpfe auf neun Metern annehmen, zuweilen wirkt er dabei etwas schwerfällig», erklärt Perkovac. Im Gegenzug wird dem 1,99-Meter grossen und 104 Kilo schweren Lavric oft das ungleiche Duell zum Verhängnis, wenn er auf weniger kräftige Gegenspieler trifft. «Ich frage mich, was ich noch machen kann, es ist mir ein Rätsel», gesteht Lavric und fügt an: «Schauspielerei ist leider zu einem Teil des Handballs geworden. Wacker Thun lebt davon.»

Krienser Chancen sind intakt

Lavric spielt bei der Stabilisierung der Abwehr in dieser Saison eine zentrale Rolle. Für erfolgreiche Playoffs ist indes eine generelle Reduktion der Strafen unabdingbar, zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren sind die Krienser die Strafenkönige der Liga. Nötig ist auch eine Steigerung im Tor, Rok Zaponsek hielt in Thun in den letzten 20 Minuten keinen Ball. Der Angriff hat derweil auf den Halbpositionen Verbesserungspotenzial, Hleb Harbuz (4 Würfe/0 Tore) und Milos Orbovic (7/2) enttäuschten. Erfreulich waren hingegen der Kampfgeist, das Spiel über den Kreis und bis auf die Schlussphase die Abwehrarbeit. «Die Chance auf den Sieg ist vorhanden», sagt Perkovac mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, Maihof). «Schon in Thun hätten wir gewinnen müssen.»