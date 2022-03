Handball Wegen Corona: Partie zwischen dem HC Kriens-Luzern und Pfadi Winterthur abgesagt Bei den Gästen aus Winterthur sind mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Stand heute wird das für heute Freitagabend geplante Spiel wegen fehlenden Ersatzdaten nicht nachgeholt.

Das Coronavirus hat weiterhin grossen Einfluss auf den Spielbetrieb in der höchsten Schweizer Handballliga. Weil mehrere Spieler beim Schweizer Meister Pfadi Winterthur positiv auf das Coronavirus getestet wurden, musste die Partie zwischen dem HC Kriens Luzern und Pfadi Winterthur kurzfristig abgesagt werden. Das Spiel hätte am Freitagabend in Kriens stattfinden sollen.

Das Reglement des Schweizerischen Handballverbands besagt, dass eine Absage oder Verschiebung ab fünf erkrankten Kaderspielern möglich ist. Wie der HC Kriens-Luzern in einer Mitteilung schreibt, wird das Spiel wegen fehlenden Ersatzdaten Stand heute nicht nachgeholt. (pl)