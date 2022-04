Handball «Wollen Turnaround schaffen»: Trainer Madia verlässt die Spono Eagles ab sofort Headcoach Madia und die Spono Eagles gehen bereits ab dem 3. April 2022 getrennte Wege. Urs Mühlethaler übernimmt die SPL1 interimistisch bis zum Saisonende.

Der ehemalige Trainer der Spono Eagles, Fabio Madia, beim Training. Bild: Jakob Ineichen (Sursee, 1. September 2021)

Dass die Spono Eagles den Vertrag mit Trainer Fabio Madia nicht verlängern würden, war bereits Mitte Januar klar: «Bedauerlicherweise sind die zeitlichen Ressourcen für Madia nicht weiter ausbaufähig. Dies ist für die künftige Vereinsentwicklung hingegen essenziell», hiess es damals in der Medienmitteilung.

Der ehemalige und neue Spono Eagles Trainer Urs Mühlethaler. Bild: Philipp Schmidli (Nottwil, 23. April 2017)

Nun geht es noch schneller als ursprünglich kommuniziert. Statt im Sommer 2022 wird Madia ab Sonntag, 3. April, nicht mehr für die Mannschaft tätig sein. Interimistisch übernimmt Urs Mühlethaler den Posten. Der 68-Jährige fungierte von 2014 bis 2018 als Cheftrainer der Adler und wird dieses Amt bis zum Ende der Saison 21/22 übernehmen, wie die Spono Eagles in einer Mitteilung schreiben.

Die Zusammenarbeit mit Madia sei in gegenseitigem Einverständnis vorzeitig beendet worden. «Die sportliche Lage hat sich für unser SPL1-Team in den letzten Wochen zugespitzt und das Zeitfenster, um einen möglichen Turnaround zu schaffen, wurde immer kleiner», so Präsident Andreas Balmer. «Wir wollen der Mannschaft neue Impulse geben. Wir hoffen, dass dies der Mannschaft mit Urs Mühlethaler als Interims-Headcoach gelingt.» (mha)