Segeln Drei Mal Penalty kassiert: Ein happiger Saisonstart für Cham Der Segelklub Cham wird abgestraft und klassiert sich an der Swiss Sailing Super League in Luzern am Tabellenende.

Frühstarts und Strafen werfen die Chamer Crew zurück. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Mai 2022)

Die Schweizer Segelliga Swiss Sailing League (SSLA) umfasst mittlerweile drei Niveauklassen im Klubwettbewerb, nämlich Super, Challenge und Promotion League. Das Niveau hat sich im Laufe der letzten Jahre stetig gesteigert. Schweizer Klubs belegen sogar Podestplätze in der Champions League, wo europäische Spitzenklubs gegeneinander segeln. Mit einem Frauen-Cup, einer Juniorenmeisterschaft und einem Master-Cup wurde das Angebot in den letzten Jahren laufend erweitert.

Wenn sich die zwölf besten Segelklubs der Schweiz in der Super League treffen, ist für Spektakel gesorgt. Bei der ersten Spielrunde zur Saison 2022 am vergangenen Wochenende beim Yachtklub Luzern schenkten sich die Teams nichts, es wurde verbissen um jeden Meter und jede gute Position gekämpft.

Regierungsrat macht sich für die Frauen stark

Um das Geschehen auch für Zuschauerinnen und Zuschauer attraktiv zu machen, liess sich der Luzerner Traditionsklub einiges einfallen. So wurden Interessierte mit einem Shuttle auf ein Zuschauerboot gebracht, von wo aus die Regatten aus nächster Nähe verfolgt werden konnten. Unter den Gästen war auch Regierungsrat Marcel Schwerzmann, der in einem TV-Interview für mehr Engagement beim Frauensegeln in der Region plädierte. Zu Hause konnte man sich mit einem Livestream während beider Wettkampftage auf dem Laufendem halten.

Drei Luzerner Stadtklubs Die drei Segelklubs der Stadt Luzern beteiligen sich in verschiedenen Ligen am Klubwettbewerb der Swiss Sailing League Association (SSLA). Segelklub Tribschenhorn (SCT): Zum Start der Liga 2016 konnte der SCT in der höchsten Klasse einsteigen. Die Idee, mit der Teilnahme verschiedener Teams eine breite Basis zu bilden, scheiterte – es folgte der Abstieg. Seit einigen Jahren vertritt das Team von Marc Kaufmann den SCT in der zweiten Liga, mit zunehmendem Erfolg. Yachtclub Luzern (YCL): Der YCL war Gründungsmitglied der SSLA, sein Team konnte sich einige Jahre in der Challenge League halten, stieg aber 2018 ab. Mit dem französischen Skipper Brice Baizez erfolgte der Durchmarsch von der Promotion League bis zur höchsten Spielklasse, um letztes Jahr wiederum abzusteigen. Yachtclub Tivoli (YCT): Der kleinste Luzerner Segelklub startete sein Swiss-Sailing-League-Abenteuer 2018 in der Promotion League. Fast wäre dem Team in der ersten Saison der Aufstieg in die Challenge League geglückt. Seither kommt die Crew um Skipper Carlo Fischer nicht über gute Mittelfeldplatzierungen hinaus. (wr)

Rennleiterin Susan Buchecker dislozierte zum Wettkampfauftakt am Samstagmorgen mit dem ganzen Tross von der Luzerner Bucht in den Küssnachtersee, wo ein erstes Rennen ausgetragen werden konnte. Dann war aber schon Schluss mit der versprochenen Bise. Zurück vor dem Klubgelände setzte mittags moderater Oberwind ein. Er ermöglichte sechs weitere Wettfahrten. Am Sonntagmorgen gab es nur schwachen Wind, was zu mehreren Startabbrüchen und langen Wartezeiten führte. Erst gegen Nachmittag kam etwas Bise auf, es folgten drei Rennen bei stark drehendem Wind – eine grosse Herausforderung für die Teams, den richtigen Kurs zu wählen.

Nachdem die Crew des Yachtklubs Luzern letztes Jahr aus der ersten Liga absteigen musste (siehe Box), stellt der Segelklub Cham die einzige Mannschaft aus der Zentralschweiz in der höchsten Liga. Für die gute Leistung 2021 wurde das Team mit dem Sailing Award der Zentralschweiz ausgezeichnet. Stammskipper Philippe Erni war am Wochenende nicht dabei, die neu zusammengestellte Chamer Crew mit Nachwuchssteuerfrau Malin Karlson, Livio Erni, Philipp Benehmen und Daniel Pfiffner hatte einen happigen Start in die Saison. Erni meinte nach der Regatta:

«Die Windbedingungen hier in Luzern waren sehr inkonstant und drehend.»

Die Chamer hatten auch viel Pech, kassierten dreimal einen Penalty, mussten deshalb Strafkringel drehen und wurden zweimal wegen einer Bootsberührung bestraft. Dazu wurden sie auch noch durch Frühstarts zurückgeworfen. Da erstaunt die Platzierung am Tabellenende nicht.

Der RV Bodensee muss zittern – und siegt dennoch

Der Kampf um den Sieg machten die favorisierten Teams unter sich aus. Der amtierende Schweizer Meister, der RV Bodensee aus St.Gallen, hatte das Klassement bereits am Samstag angeführt und baute den Vorsprung am Sonntag mit einem Laufsieg zuerst noch aus, um dann im Schlussrennen doch noch um den Sieg zu zittern. Die SV Kreuzlingen und der YC Thunersee belegten die weiteren Podestplätze. In zwei Wochen findet der zweite Act der Super League in Kreuzlingen statt. Bleibt zu hoffen, dass die Chamer dann aus der Baisse kommen. Erni zeigt sich zuversichtlich: «Der Teamspirit und die Motivation sind da, um dort bessere Resultate zu erzielen.»