Video

Harry Knüsel: Der bisher einzige Innerschweizer Schwingerkönig

Der bisher einzige Innerschweizer Schwingerkönig Heinrich Knüsel, genannt «Harry», gewann 1986 am Eidgenössischen in Sitten den Königstitel. Er blieb bislang der einzige Schwingerkönig aus dem Innerschweizer Schwingverband. Am ESAF 2019 in Zug können die Innerschweizer zwei Favoriten stellen, Pirmin Reichmuth und Joel Wicki. Im Interview spricht Harry Knüsel über seinen Königstitel und die Chancen für den Nachwuchs.