Handball Ein Zugang, zwei Abgänge und acht Vertragsverlängerungen beim HC Kriens-Luzern Der HCK stellt die Weichen für die kommende Saison. On Langenick kommt von Schaffhausen, Paul Bar und Adrian Blättler verlassen den Club.

On Langenick Bild: PD

(rem) Der ehemalige SG-Pilatus-Junior On Langenick kehrt in die Innerschweiz zurück. Der 20-jährige Seetaler unterzeichnete beim HCK einen Vertrag über zwei Jahre. In der laufenden Saison stand der linke Flügelspieler überwiegend bei den Espoirs der Schaffhauser im Einsatz und erzielte in zehn NLB-Partien 33 Tore.

Der HC Kriens-Luzern verzeichnet Ende Saison auch zwei gewichtige Abgänge: Torhüter Paul Bar, seit 2015 im Club, verlässt Kriens-Luzern. «Ich möchte mich nochmals neu ausrichten und verspüre Lust auf eine Veränderung», lässt sich der 30-Jährige in einem Communiqué zitieren. Auch Flügelspieler Adrian Blätter verlässt den Club. «Den Entscheid, den auslaufenden Vertrag mit Adrian Blättler – der eine berufliche Weiterbildung in Betracht zieht – nicht mehr zu verlängern, fiel in gemeinsamem Gespräche», sagt CEO Nick Christen. Blätter ist seit 2013 im HC Kriens-Luzern.

Weiter gibt der HC Kriens-Luzern Vertragsverlängerungen bekannt: Um jeweils zwei Jahre verlängert werden konnten die Verträge mit Co-Trainer Thomas Zimmermann, Captain Filip Gavranovic, den beiden slowenischen Leistungsträgern Aljaz Lavric sowie Jernej Papez, den zwei jungen Eigengewächsen Moritz Oertli und Ammar Idrizi wie auch mit den beiden Nationalspielern Ramon Schlumpf und Tim Rellstab.

Der HCK startet voraussichtlich am 2. Februar auswärts gegen die Kadetten Schaffhausen in die Rückrunde.