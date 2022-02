Eishockey HC Luzern will im Halbfinal den Favoriten ärgern Eishockey-Erstligist Luzern duelliert sich mit dem Aufstiegskandidaten Frauenfeld – nicht ohne Chancen.

HCL-Stürmer Emanuel Guidon (25) zeigt sich vor dem Habfinal zuversichtlich. «Wir sind Aussenseiter, diese Rolle behagt uns. Zudem starten wir auswärts, was kein Nachteil sein muss, wie wir es bereits schon gegen Wil zeigten. Es ist alles möglich gegen den Aufstiegsanwärter Frauenfeld.» Der Flügel, der in Emmenbrücke aufgewachsen ist, weiss, was besser werden muss als noch im Viertelfinal gegen Wil: «Wir müssen disziplinierter spielen, weniger unnötige Strafen kassieren. In der Defensive ist es unsere Aufgabe, unseren Keeper noch besser zu unterstützen.»

Emanuel Guidon hofft auf den Finaleinzug. Bild: PD

Guidon gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden. «Der Finaleinzug winkt, da will man hin. Wir werden uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen», sagt er und ergänzt: «Wir stehen über den Erwartungen, das ist aber kein Grund, jetzt einfach noch ein bisschen zu spielen. Wir wollen Frauenfeld fordern und ärgern. Dazu benötigten wir ein perfektes Spiel. Wir müssen über uns hinauswachsen.»

Duell ehemaliger HCL-Junioren

Bei Frauenfeld spielt mit Lukas Schläppi ein ehemaliger Luzerner Junior. «Ich freue mich sehr auf das Duell mit dem HC Luzern. Die Spiele sind für mich immer speziell, in Luzern habe ich meine Wurzeln, hier verbrachte ich die ersten Jahre, bevor ich nach Rapperswil wechselte», so der 25-jährige Stürmer.

Wie Guidon ist er in Emmenbrücke aufgewachsen. «Ich kenne viele Spieler aus meiner HCL-Zeit. Mit Oliver Dünner und Emanuel Guidon wurde ich ins Training chauffiert, weil wir alle in Emmenbrücke wohnten», erzählt Schläppi. «Die Jahre in Luzern und meinen Freundeskreis habe ich nie vergessen. Es war eine Zeit mit vielen schönen Erinnerungen.»

Luzern startet auswärts in Frauenfeld

Zurück zum bevorstehenden Duell. Lukas Schläppi hebt den Mahnfinger: «Luzern wird uns das Leben nicht einfach machen. Die Zentralschweizer haben eine starke Defensive und einen überragend agierenden Keeper. Sie können auch unbelastet in diese Serie steigen, sie haben ihre sportlichen Ziele mehr als erreicht.»

Und Frauenfeld? «Wir wissen um unsere Qualitäten, nehmen Spiel für Spiel, wollen unser bestes Eishockey abrufen und gute Leistungen zeigen», sagt Schläppi. «Dann sehen wir, was dabei herauskommt.»

Frauenfeld hat Heimvorteil, weil es in der Qualifikation vor Luzern platziert war. Ist es wirklich ein Bonus, wenn man vor heimischer Kulisse beginnen kann? «Das kann ein Plus und das Zünglein an der Waage sein, wenn es hart auf hart kommt», so Schläppi. «Die Reisestrapazen sind für uns Amateure nicht zu unterschätzen. Das macht sich, je länger die Saison dauert, so richtig bemerkbar.»