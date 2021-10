Handball HCKL deklassiert den Aufsteiger 35:22 spielt Kriens-Luzern gegen Chênois - aber Trainer Goran Perkovac will den hohen Sieg nicht überbewerten.

Zwei Tage nach dem ernüchternden 15:28 bei den Kadetten Schaffhausen erfüllt der HC Kriens-Luzern seine Pflicht gegen Chênois mit einem deutlichen Ergebnis: 35:22 setzt sich der Favorit durch. Nach dem zweiten Saisonsieg bilanziert Trainer Goran Perkovac zufrieden:

«Die Mannschaft hat Emotionen gezeigt, die in Schaffhausen schmerzlich vermisst wurden.»

Der Krienser Trainer Goran Perkovac beim Spiel gegen Pfadi Winterhur.





Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021)

Zu Beginn harzt es noch, die verkrampften Zentralschweizer vermögen ihre Unsicherheit nicht zu verbergen. Nach elfeinhalb Minuten erst gelingt der erste Treffer aus dem Spiel heraus – Hleb Harbuz, der zuvor zwei Penaltys verwertet hat, trifft zum 3:3. Und erst nach 20 Minuten erreichen die Gastgeber langsam Betriebstemperatur. Zur Pause führen sie 13:8, nicht zuletzt auch dank der Paraden von Torhüter Rok Zaponsek. Aber zum Vorschein kommt gleichwohl ein Qualitätsunterschied gegen den noch punktlosen Aufsteiger aus Genf.

Trainer Perkovac will den Sieg nicht überbewerten

In der zweiten Halbzeit präsentiert sich der HCKL zielstrebiger, entschlossener und strebt einem ungefährdeten Erfolg entgegen. Tim Rellstab macht mit acht Treffern auf sich aufmerksam, aber auch der erst 16-jährige Flügel Gino Steenaerts verdient sich mit seinen drei Toren gute Noten.

Das Team habe eine solide Leistung mit spielerisch sehr guten Momenten gezeigt, sagt Perkovac, aber er fügt auch an: «Wir sollten nicht zu viele Rückschlüsse ziehen. Dafür war der Gegner zu wenig gut.» Deutlich mehr Gegenwehr erwartet der Coach am Mittwoch, wenn es in der QHL mit dem nächsten Heimspiel gegen Wacker Thun (Krauerhalle, 20 Uhr) weitergeht:

«Das ist zweifellos ein anderes Kaliber als Chênois.»