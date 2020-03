Video «Here We Go!» von Bastian Baker: So klingt der offizielle Song der Eishockey-WM von Bastian Baker «Here We Go!»: So lautet der offizielle Song zur diesjährigen IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Lausanne. Er kommt aus der Feder von Bastian Baker.

(rem) Der offizielle Song zur Eishockey-WM, die vom 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne stattfindet, kommt aus der Feder von Bastian Baker und Yves Larock:

Der 28-jährige Lausanner Singer-Songwriter Bastian Baker war unter anderem als Vorband von Weltstars wie Shania Twain, Bryan Adams oder Johnny Hallyday im Einsatz.

Baker hat den Song zusammen mit DJ Yves Larock geschrieben. Larock wurde durch seinen internationalen Hit «Rise Up» bekannt, der 2008 in über 45 Ländern auf Platz 1 der Single-Charts landete. Baker sagt:

«'Here We Go' ist eine Fusion zweier völlig unterschiedlicher, musikalischer Universen.»

Die Hymne «Here We Go» handelt von dem Moment, in dem es kein Zurück mehr gibt. Er habe versucht, «die Energie, die Dynamik und die Emotion», die man in einem solchen Augenblick verspüre, in den Song zu packen. «Lebe im Jetzt und setze alles daran, nie etwas zu bereuen.»

«Es ist grossartig, dass wir mit Bastian Baker einen eishockeybegeisterten jungen Künstler für die Performance unseres WM-Songs gewinnen konnten. Dass er zudem aus dem WM-Spielort Lausanne stammt und über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, macht ihn zum idealen Interpreten für unseren WM-Song», wird OK-Chef Gian Gilli in einer Mitteilung zitiert. Der Song werde die Besucher der Eishockey-WM im kommenden Mai begleiten und für gute Stimmung im Stadion sorgen.