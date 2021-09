Handball Hleb Harbuz: «Wenn es heisst, dass ich nur das und das tun dürfe, funktioniert es nicht» Kriens-Luzern gastiert am Sonntag bei GC Amicitia Zürich. Hleb Harbuz möchte nach seiner Bänderverletzung wieder eine wichtige Rolle einnehmen.

Entwarnung kann Trainer Goran Perkovac nicht geben, noch stehen mit Milos Orbovic, Filip Gavranovic, Gino Delchiappo und Ammar Idrizi zu viele wichtige Namen auf der Verletztenliste. Immerhin aber sind die beiden linken Rückraumspieler Hleb Harbuz und Tim Rellstab wieder spielbereit, wenn am Sonntag bei GC Amicitia Zürich (16 Uhr, Saalsporthalle) die vierte QHL-Runde auf dem Programm steht. Harbuz nahm bereits vor einer Woche beim 28:26-Heimsieg gegen den RTV Basel entscheidend Einfluss, kam nach überstandener Bänderverletzung im Fuss in der zweiten Halbzeit auf den Platz und traf insgesamt neun Mal. «Mit ihm sind wir besser», sagt Perkovac. Im Wissen, dass Harbuz bei weitem nicht immer sein ganzes Potenzial ausschöpft.

Hleb Harbuz gegen zwei Abwehrspieler aus Schaffhausen. Bild: Daniela Frutiger/ Freshfocus (Schaffhausen, 02.06.2021)

Im Startspiel in St.Gallen nahm er Harbuz schon nach sieben Minuten vom Platz, weil er sich nicht an die taktische Anweisung gehalten hatte. Auch letzte Saison verbrachte der 27-jährige Weissrusse viel Zeit auf der Ersatzbank, für einen Mann mit seiner Rolle und seinen Qualitäten zu viel.

Mit freiem Kopf zu mehr Toren

«Hleb ist ein starker Shooter und eine Waffe für uns. Wir erwarten nun aber auch, dass er dies auf der Platte zeigt», fordert Perkovac. Probleme mit dem Spieler gebe es nicht, «wir reden viel miteinander, er ist zufrieden und motiviert». Fakt sei, dass Harbuz die Spielweise des formstarken Regisseurs Janus Lapajne, der gerne auf Einzelaktionen setzt, weiterhin nicht entgegenkomme. «Für die beiden ist es schwierig, zu harmonieren. Das ist nicht einfach zu verändern.»

Hleb Harbuz selbst mag zunächst nicht so recht Stellung nehmen zu seiner Situation. «Wenn ich raus muss, ist das nicht meine Entscheidung», sagt der 1,91-Meter grosse Aufbauer, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft. Vielleicht seien die Erwartungen etwas zu hoch, nachdem er in der Saison 2019/20 zum Topskorer und MVP der Liga avanciert war.

«Seither treffe ich etwas weniger. Doch wenn ich spiele, gebe ich alles, was ich kann. Dann erledige ich meine Aufgabe.»

Am wohlsten ist es ihm ohnehin, wenn er nicht zu viele Aufgaben hat, wenn er einfach auf den Platz gehen und seine Wurfkraft ausspielen kann. «Im letzten Spiel gegen Basel habe ich gespielt, wie ich spielen möchte. Goran sagte, dass ich in der zweiten Halbzeit reinkomme, sonst gab es kein Wort, keine Aufgabe», berichtet Harbuz und mit einem Lächeln fügt er an:

«Dann habe ich Spass, dann kommen mehr Pässe und mehr Tore. Wenn es aber heisst, dass ich nur das und das tun dürfe, funktioniert es nicht.»

GC Amicitia Zürich rüstet auf

Gegen GC Amicitia möchte Harbuz am Aufwärtstrend festhalten und mit Kriens-Luzern den zweiten Sieg einfahren. Die Zentralschweizer sind gegen den Abstiegsrunden-Teilnehmer der letzten Saison allerdings nicht in der Favoritenrolle. Die eigenen Absenzen wiegen schwer, zudem haben die Zürcher in der Sommerpause aufgerüstet. Unter den acht Neuzuzügen befindet sich auch Paul Bar, der in den letzten fünf Jahren das Tor des HCKL gehütet hat.

Ebenso wie Gabor Csaszar, der frühere Spielmacher der Schaffhauser, ist Bar rekonvaleszent, hat für seinen neuen Verein noch keine Partie absolviert. «GC Amicitia ist auf jeder Position sehr solide besetzt, kann gegen jede Mannschaft eine Überraschung schaffen», erklärt Perkovac. Den Schlüssel zum Erfolg sieht er in einer verbesserten Deckung und mehr Gegenstössen.

«Mit unseren grossen Spielern müssen wir hinten stabiler stehen. Und wir wollen schneller nach vorne kommen, bei unserem Umschaltspiel klemmt es noch etwas.»