Para-Sport Hug und Debrunner überstrahlen in Nottwil die Konkurrenz An den Parathletics stechen Catherine Debrunner und Marcel Hug mit mehreren Weltrekorden heraus.

Marcel Hug (vorne) kann sich unter anderem über den Weltrekord im 1500-m-Rennen freuen. Bild: Team Urs Sigg (Nottwil, 28. Mai 2022)

Mehr als 300 der weltbesten Para-Leichtathletinnen und -athleten waren von Donnerstag bis Sonntag an den Parathletics in Nottwil am Start. Brilliert hat allen voran das Schweizer Team. Es nutzte den Heimvorteil auf der schnellen Bahn des Schweizer Paraplegiker-Zentrums. Catherine Debrunner aus Geuensee verzeichnete bei sieben Starts gleich vier Weltrekorde auf den Distanzen zwischen 100 und 800 m.

Debrunner sagte gestern nach dem letzten Wettkampf: «Es war ein grandioses Meeting, zwar kräfteraubend, aber es hat grossen Spass gemacht. Events mit vielen Starts, internationaler Konkurrenz, Zuschauerinnen und Zuschauern und spannenden Begegnungen: Das ist es, was ich so sehr liebe.» Nun geht es zuerst in die wohlverdienten Ferien, bevor die Athletin sich wieder voll dem Sport widmet: «Weiterhin arbeite ich an meinen Sprintfähigkeiten, aber ich werde auch vermehrt Ausdauertrainings machen, denn im September starte ich in Berlin an meinem ersten Marathon», sagte die Rollstuhlsportlerin. In nächster Zeit will sie beide Disziplinen, Bahn und Marathon, bestreiten.

Marcel Hug bleibt fünfmal ungeschlagen

Auch Marcel Hug hatte ein dicht gedrängtes Programm mit fünf Starts in den vier Tagen. Er blieb bei allen Rennen ungeschlagen. Sein grösster Konkurrent war der junge Brite Daniel Sidbury, der allerdings mit dem schnellen Tempo jeweils Mühe bekundete. Das Fazit von Hug: «Gerade der Weltrekord über 1500 und die Europarekorde über 800 m haben mich extrem gefreut. Eigentlich bin ich nicht der allerschnellste Starter, was für 800 m ja sehr wichtig ist, doch bin ich dem Weltrekord hier ziemlich nahe gekommen. Er würde eigentlich drin liegen.» Nun bestreitet der Nottwiler noch ein paar nationale Bahnwettkämpfe und Einlagerennen an den Diamond-League-Meetings in Zürich und Lausanne, bevor er das Training auf die Marathons umstellt. Neben Berlin, London, Chicago und New York steht bei ihm auch der Oita Marathon auf dem Programm. «Vielleicht fahre ich sogar an den Dubai Marathon», so Marcel Hug.

Die beiden auf die Kurzdisziplinen spezialisierten Schweizer Tetraplegiker Beat Bösch (Nottwil) und Fabian Blum (Pfaffnau) lieferten sich jeweils hart umkämpfte Duelle. Zweimal trug Bösch und zweimal Blum den Sieg davon.

Manuela Schär (Kriens) konnte aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen. In Schärs Kategorie T54 zeigte Patricia Eachus aus Büron gerade auf den Distanzen über 1500 und 5000m viel Potenzial mit Topplätzen. Im Rennen über 5000m, in dem Eachus gute Dritte wurde, stellte die Amerikanerin Susannah Scaroni mit einer Zeit von 10:38,46 einen Weltrekord auf. Alexandra Helbling (Nottwil) konnte in den Sprintwettkämpfen mehrere Podestplätze herausfahren. Beide Schweizerinnen starteten in Feldern mit international erfolgreichen Athletinnen. (pd/ars)