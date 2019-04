Wenn Marco Odermatt durchdreht, weil Reto Schmidiger einfädelt

Sie kennen sich, seit sie Kinder sind, sie gehören dem Skiklub Hergiswil an, sie fuhren in der letzten Saison alle im Weltcup in die Punkteränge: Andrea Ellenberger, Marco Odermatt und Reto Schmidiger. Die drei Freunde ziehen Bilanz.