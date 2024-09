Pfeiffersches Drüsenfieber «Ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen»: Michelle Gisin erholt sich von ihrer Krankheit und zieht positive Energie aus Olympia Die Skirennfahrerin Michelle Gisin ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Wann die Engelbergerin wieder fit wird, ist ungewiss. Die Performance eines italienischen Schwimmers in Tokio macht ihr aber Mut.

«Wir pushen unseren Körper so ans Limit, dass manchmal auch die Abwehrkräfte darunter leiden», sagt Michelle Gisin. Urs Flüeler/Keystone

Normalerweise packt Michelle Gisin viele Wörter in ihre Sätze, spricht schnell, nicht leise, deutlich. Jetzt meldet sie sich am Telefon, mit gedämpfter Stimme, das Tempo ist tiefer als sonst. Mitte Woche teilte der Schweizer Skiverband mit, dass Gisin am Pfeifferschen Drüsenfieber, im Fachjargon Mononukleose genannt, leidet. Die Krankheit machte sich Anfang Monat bemerkbar. Die 27-Jährige ist enorm müde und energielos. Es ist nicht ihr erster Infekt in diesem Jahr. Im Frühling hatte sie sich mit der britischen Variante des Coronavirus angesteckt. «Ich könnte ein Buch schreiben mit all diesen Erfahrungen, die ich mit Viren hatte», sagt Gisin und lacht.

Wie geht es Ihnen aktuell?

Michelle Gisin: Es ist ein ständiges Auf und Ab, es gibt bessere und schlechtere Phasen (macht eine Pause). Das Gute ist, dass ich Zeit habe. Wir befinden uns mitten im Sommer, ich muss morgen kein Rennen fahren. Das wäre aktuell schlicht unvorstellbar. Ich bin seit drei Wochen nur am Herumliegen, es wäre gefährlich, wenn ich jetzt eine Piste hinunter müsste.

Wie hat sich die Krankheit bemerkbar gemacht?

Vor vier Wochen hat es angefangen. Zu Beginn war es sehr diffus. Zuerst habe ich im Training gespürt, dass ich nicht mehr viel Power habe, es war alles so anstrengend. Dann habe ich das Training reduziert. Ich dachte zuerst, vielleicht sollte ich mich schonen, weil ich im Frühling Covid hatte. Als ich morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen bin, wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Denn normalerweise schlafe ich nicht aus. Luca (de Aliprandini, italienischer Skirennfahrer und Freund von Gisin, d. Red.) bleibt meistens länger liegen als ich. Nun kam er viermal im Zimmer nachschauen, ob mit mir alles stimmt.

Luca de Aliprandini (rechts), Silbermedaillen-Gewinner im Riesenslalom bei der WM in Cortina. Jean-Christophe Bott/Keystone

Und von da an ging es nur noch bergab?

Es wurde dann kurzzeitig besser. Ich hatte etwas Halsweh und Schluckweh. Aber das passiert öfters im Sommertraining. Wir pushen ja unseren Körper so ans Limit, dass manchmal auch die Abwehrkräfte darunter leiden. Jedenfalls bin ich dann mit Wendy (Holdener, d. Red.) und Tina (Weirather, d. Red.) Windsurfen gegangen auf dem Gardasee. Ich wollte wieder etwas probieren. Danach war ich richtig kaputt, es ging gar nichts mehr.

Was wussten Sie über das Pfeiffersche Drüsenfieber?

Ich kannte den Verlauf von Dominique (Gisin, ihre Schwester, d. Red.). Sie hatte sich 2011 nach dem Weltcup-Final angesteckt. Dominique hatte extreme Halsschmerzen, ihr fehlte auch die Energie. Ich habe es verhältnismässig gut erwischt. Ich verspüre zwar keine Kraft in den Händen und hatte zu Beginn starke Gliederschmerzen, aber sonst geht es mir gut.

Steht der jetzige Infekt in Zusammenhang mit ihrer Covid-Erkrankung im Frühling?

Ach, keine Ahnung. Mein Immunsystem war sicher etwas geschwächt. Vielleicht hätte ich eine längere Pause machen sollen. Ich hatte nach Covid einen feinen Konditionsaufbau gemacht. Ende April, Anfang Mai gab es ein paar gute Trainingstage, danach zwei Wochen Ferien. Eigentlich habe ich mich gut gefühlt und bin bei intensiveren Einheiten nicht übers Ziel hinausgeschossen. Ende Juni war ich in sehr guter Verfassung, dann setzte die Müdigkeit ein. Das Sommertraining ist halt intensiv, das ist sicher nicht optimal, wenn man angeschlagen ist.

Wie war ihr Coronaverlauf?

Bei Covid war es sehr akut und sehr schmerzhaft. Die ersten Tage bin ich höchstens rumgeschlichen. Der Geschmackssinn war weg, ich hatte Fieber, Gliederschmerzen, Husten. Nach eineinhalb Wochen war ich einigermassen genesen. Der Husten aber blieb relativ lange. Das war vor allem in der Höhe mit der Kälte unangenehm. Ich könnte ein Buch schreiben mit all diesen Erfahrungen, die ich mit Viren hatte (lacht). Vielleicht ein Erfahrungsbericht für Spitzensportler. 2015 hatte ich ja auch noch das Denguefieber.

Haben Sie jetzt Angst vor Langzeitfolgen wie mangelnder Leistungsfähigkeit?

Am Anfang ein bisschen. Aber das hat sich etwas aufgelöst, nachdem ich den italienischen Schwimmer Gregorio Paltrinieri bei Olympia gesehen habe. Er ist Mitte Juni am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, am Donnerstag gewann er Silber über 800-Meter-Freistil. Diese Disziplin stelle ich mir anstrengend vor, auch wenn ich noch nie 800-Meter-Vollgas geschwommen bin. Solche Geschichten stimmen mich positiv. Natürlich ist es noch zu früh, um irgendwelche Prognosen bezüglich der Regeneration abzugeben.

Der Schwimmer Gregorio Paltrinieri erholte sich schnell von Pfeifferschen Drüsenfieber. Diese Woche gewann er Silber. Matthias Schrader/AP

Gemäss ihren Beiträgen in den sozialen Medien verfolgen Sie Olympia sehr genau.

Ich habe mir sogar ernsthaft überlegt, meinen Tagesrhythmus an Tokio anzupassen. Aber ich glaube, es wäre nicht förderlich in der jetzigen Situation, wahrscheinlich wäre ich nur noch müder. Um Tennis zu schauen, muss ich um 8 Uhr bereit sein und das war bis jetzt kein Problem. Ich bin ein grosser Tennisfan und habe so viel Freude, wenn ich sehe, wie Belinda Bencic und Viktorija Golubic spielen. Das gibt mir eine sehr positive Stimmung.

Kennen Sie Bencic und Golubic persönlich?

Belinda habe ich einmal bei einem Anlass der Sporthilfe getroffen und einmal bei den Sports Awards. Viktorija habe ich bei den French Open in diesem Jahr via Instagram geschrieben und gratuliert. Ich habe mich mega gefreut, dass sie mir zurückgeschrieben hat, das ist ja nicht selbstverständlich. Aber wenn wir schon von Olympia reden, müssen wir auch unsere Bike-Ladys Jolanda Neff, Sina Frei, Linda Indergand und Marlen Reusser erwähnen. Das ist einfach sensationell, was die geleistet haben. Und natürlich Nina Christen, unsere Schützin, grossartig.

Und die Dopingfälle von Kariem Hussein und Alex Wilson dürften Ihnen auch nicht entgangen sein.

Uff, es ist schwierig, darüber aus der Ferne eine Aussage zu machen. Sagen wir es so: Der Skisport ist ein sehr koordinativer Sport. Und je koordinativer die Sportart ist, desto weniger ist Doping ein Thema.

Reden wir also über ihr Comeback. Denken Sie in irgendeiner Form an den Weltcupauftakt in Sölden?

Nein, nein, überhaupt nicht. Ich nehme nun Tag für Tag und schaue darauf, dass ich nicht noch mehr Energie verliere. Ich brauche im Moment alle Energie, um wieder gesund zu werden. Wenn ich dann wieder auf den Ski stehe, wird mein Ehrgeiz sofort wieder geweckt. Wenn die Kraft da ist, klickt auch die Motivation wieder ein, darauf vertraue ich. Man musste mich in meiner Karriere nie pushen, sondern eher bremsen. Aber wie gesagt, es ist viel zu früh, um irgendwelche Prognosen abzugeben.