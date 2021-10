Handball Celia Heinzer: «Ich kann etwas bewirken, das pusht mich extrem» Der LK Zug verliert gegen den LC Brühl mit 28:31. Nationalspielerin Celia Heinzer findet sich in der neuen Hauptrolle besser zurecht.

Der Doublegewinner der letzten Saison ist nach fünf Abgängen in der Findungsphase, kassierte am fünften Spieltag der SPL 1 gegen den LC Brühl die zweite Niederlage. Der Start war allerdings stark, der LK Zug strotzte nur so vor Spielfreude und Tempo, überforderte den Gegner zuweilen sogar. Nach acht Minuten lagen die Gastgeberinnen erstmals mit drei Toren in Front (7:4), zur Pause stand es 19:17. Trainer Christoph Sahli freute sich über die Darbietung seiner Mannschaft:

«Alle spielten guten Handball, wir haben etwas aus unseren Möglichkeiten gemacht.»

Celia Heinzer in der letzten Saison gegen LC Brühl St. Gallen.

Alexander Wagner (Winterthur, 21. Mai 2021)

Nach dem Seitenwechsel lief in der Offensive allerdings nicht mehr viel zusammen. «Wir nutzten nicht mehr die ganze Breite des Spielfelds, spielten zu viel klein-klein und liefen zu oft in die Fouls hinein.» Der LC Brühl arbeitete sich immer näher heran, glich das Skore nach 41 Minuten erstmals wieder aus (22:22) und entschied die Partie schliesslich mit 31:28 für sich. Die Zugerinnen vermissten laut Sahli im Angriff die Routine und die Lockerheit, um ihre defensiven Unzulänglichkeiten auch in der zweiten Halbzeit zu kompensieren: «Wir durften nicht, sondern mussten die Tore machen, weil wir hinten nie zu Stabilität fanden.»

Zugs Tradition mit linken Aufbauerinnen

Der grösste Unterschied offenbarte sich in der Goalieleistung. Während St.Gallens Fabia Schlachter die Wirkungslosigkeit von Sladana Dokovic mit einer Abwehrquote von 41 Prozent ausbügelte, fanden bei Zug sowohl Jennifer Abt als auch Desirée Ligue nicht ins Spiel.

Im Vergleich zum klar verlorenen Supercup gegen Brühl (24:30) von Ende August sah Sahli sein Team insgesamt verbessert und damit auf dem richtigen Weg. Auch Celia Heinzer findet immer besser in ihre neue Rolle. Nach dem Abgang von Charlotte Kähr in die Bundesliga avancierte die 19-jährige Muotathalerin im Innenblock zur Abwehrchefin und im Angriff zur Nummer eins im linken Aufbau. «Celia macht das wirklich gut. Sie gibt Vollgas, ist eine angehende Leaderin», lobt Sahli. Die Spielerin selbst ist fast ein wenig überrascht, wie gut sie mit der zusätzlichen Verantwortung bereits klarkommt:

«Ich kann etwas bewirken, das pusht mich extrem.»

Celia Heinzer profitiert von den zusätzlichen Athletiktrainings im OYM, wo sie jeweils am Vormittag Ausdauer-, Kraft- und Stabilitätsübungen macht. Zu Gunsten des Sports hat die 1,84-Meter grosse Leistungssportlerin ihr Arbeitspensum als Kauffrau auf 50 Prozent reduziert, «so merke ich, wie es sich als Profi im Ausland anfühlen würde», erklärt sie lachend.

Auch wenn dieser Schritt noch nicht unmittelbar bevorsteht, scheint er keineswegs unrealistisch zu sein. Beim LK Zug wurde es in den letzten Jahren fast zur Tradition, dass sich die linke Rückraumspielerin für den Sprung über die Grenze rüstet – so geschehen mit Daphne Gautschi (2017) und Charlotte Kähr (2021).

«Mir gefallen nordische Länder wie Dänemark, Norwegen und Holland. Auch ein Wechsel in die deutsche Bundesliga wäre reizvoll», verrät Heinzer, die neue Topskorerin des LK Zug.

Heinzer will an der EM 2024 gesetzt sein

Als Nächstes steht sie mit dem Schweizer Nationalteam im Einsatz. Am Mittwoch beim Olympiazweiten Russland und am Sonntag im Heimspiel gegen Polen starten die Schweizerinnen in die EM-Qualifikation. Mit Stefanie Eugster, Emma Bächtiger, Alessia Riner und Heinzer stehen vier aktuelle Spielerinnen des LKZ im Aufgebot.

«Seit zwei Jahren bin ich regelmässig dabei. Ich zähle zwar noch zu den Jüngsten, komme aber mehr und mehr zum Einsatz», erklärt die neunfache Internationale. Heinzers Ziel: 2024, wenn die Schweiz Co-Gastgeberin der EM ist, will sie im Nationalteam eine Hauptrolle einnehmen. Beim LKZ ist sie bereits jetzt auf bestem Weg dazu.

Handball

Frauen. SPL 1: Zug – Brühl 28:31. – Rangliste: 1. Nottwil 4/7. 2. Brühl 5/7. 3. Zug 5/6. 4. Rotweiss Thun 4/6. 5. Yellow Winterthur 4/4. 6. Kreuzlingen 4/4. 7. Herzogenbuchsee 4/0. 8. Amicitia Zürich 4/0. m Einsatz.

LK Zug – LC Brühl 28:31 (19:17)

Sporthalle. – 185 Zuschauer. – SR Joss/Ouardani. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug, 2-mal 2 Minuten gegen Brühl. – Zug: Abt (2 Paraden)/Ligue (2); Taivan (6 Tore), Estermann (2), Stutz (4), Heinzer (6/2), Riner (3), Eugster (1); Spieler (2), Zaetta (1), Goldmann (3), Tschamper, Steinmann, Litscher. – Brühl: Dokovic/Schlachter (11 Paraden); Tomasini (2 Tore), Altherr (8), Gutkowska (1), Simova (1), Hess (5), Pavic (3), Kernatsch; Wolff (4/3), Cutura (4), Ackermann (3). – Bemerkungen: Schlachter pariert Penalties von Heinzer (44./23:23) und Stutz (47./23:23).