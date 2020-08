Interview Fabian Cancellara über seine neue Ausstellung im Verkehrshaus Luzern: «Ich möchte Emotionen wecken» Das Verkehrshaus Luzern widmet dem 39-jährigen Berner eine Ausstellung. Im Interview spricht einer der erfolgreichsten Radsportler unserer Gegenwart auch über die Absage der Rad-Strassen-WM in der Schweiz und fehlende Emotionen während Corona.

Zweimal Olympia-Gold, vierfacher Weltmeister im Zeitfahren, zwölffacher Schweizer Meister, Tour-de-Suisse-Sieger, dreifacher Gewinner bei Paris–Roubaix und der Flandern-Rundfahrt. Es sind nur einige der ­vielen Triumphe in Fabian ­Cancellaras Vita. Nun widmet das Verkehrshaus Luzern dem 39-Jährigen zu Ehren eine Ausstellung. Sie wird heute der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So wird der Erfolgsweg sowie die Entwicklung seiner Rennvelos gezeigt – vom ersten Zeitfahrrad bis zum «Gold-Velo» bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro. Zudem lädt ein Fahrtwindsimulator ein, das Gefühl eines Radprofis zu empfinden.

Fabian Cancellara macht es vor und testet den Fahrtwindsimulator

.Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. August 2020)

Wie kam die Idee zu Stande, eine Ausstellung zu Ihrer Karriere ins Leben zu rufen?

Fabian Cancellara: Als Raphael Meyer, Geschäftsführer der Fabian Cancellara AG, im vergangenen Mai mit der Idee zu mir kam, sagte ich zu ihm: «Du bist verrückt». Doch ich liess mich begeistern. Mit dem Verkehrshaus Luzern haben wir den idealen Partner gefunden. Die Thematik passt perfekt. Ich möchte mit der Ausstellung Emotionen wecken. Sie macht den Radsport erlebbar.

Wollen Sie damit auch die Jungen zum Radfahren animieren?

Nicht nur. Jede Person, die auf einem Zweirad sitzt, tut etwas für seine Gesundheit. Corona hat eindrücklich gezeigt, wie die Menschen die Velohändler praktisch überrannt haben.

Ein bestens gelaunter Fabian Cancellara bei der Eröffnung der Ausstellung.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. August 2020)

Bei der Bevölkerung ist der Radsport wegen wiederkehrenden Doping-Fällen negativ behaftet. Wie wollen Sie als Botschafter des Sports das Image aufpolieren?

Solche negative Geschichten sind natürlich bei den Menschen im Kopf verankert. Im Sport wird leider immer wieder beschissen, ob mit Medikamenten oder Geld. Es wird immer schwarze Schafe geben. Mir war immer wichtig, meiner Linie treu zu bleiben und die Vorbildfunktion zu wahren.

Sie haben während Ihrer Karriere viel geopfert, dafür aber auch unvergessliche Momente erlebt. Was vermissen Sie am meisten vom Profi-Leben?

Nichts. Aber ab und zu erinnere ich mich gerne an die Busfahrten mit dem Team zurück. Wir haben viele gute Gespräche geführt, gelacht, positive wie auch negative Emotionen geteilt. Es war ein wunderschöner Teil in meinem Leben.

Sie sitzen noch immer häufig im Sattel und machen auch vor ungewöhnlichen Rennformaten nicht Halt. Was hält Ihre Motivation am Leben?

Ich fahre immer noch sehr gerne Velo, aber nicht mehr so oft wie früher. Auf dem Zweirad tanke ich neue Energie. Diese kann ich gut für meinen Alltag gebrauchen.



Ich lebe mein Leben wie jeder andere Familienvater auch.

Sie nahmen auch schon mal an einem Triathlon teil. Sehen wir Sie künftig häufiger an einem solchen Wettkampf?

Das ist momentan im Stand-by-Modus. Ich habe viele Pläne. Wenn ich etwas für den Sport tun kann, bin ich sofort dabei. Er verbindet Menschen. Ich möchte ihn noch näher an die Politik und Wirtschaft heranbringen.

Die Rad-Strassen-WM in der Schweiz fiel Corona zum Opfer. Was denken Sie darüber?

Ich bedaure das sehr. Doch es gilt dies zu akzeptieren und vorwärts zu schauen. Ob ein Schwingfest, ein Fussball- oder Eishockeyspiel: Den Sport braucht es, ohne ihn fehlen Emotionen.

Am 29. August beginnt die Tour de France. Werden Sie beim grössten Radsport-Event des Jahres am Fernsehen mitfiebern?

Natürlich. Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich die eine oder andere Etappe vor Ort mitverfolgt. Unter den aktuellen Voraussetzungen ist das für mich kein Thema. Ich hoffe, es kommen bald bessere Zeiten.