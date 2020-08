Die formstarke Luzerner Reiterin Nicole Blunschi sagt: «Ich muss Pferde nicht verstehen, nur gern haben» Nicole Blunschi reitet an der Kantonsmeisterschaft auf Platz 8. Nun strebt die Schötzerin nach nationalen Meriten.

Die Form stimmt: Nicole Blunschi hat seit Juni mehrere Spitzenklassierungen erreicht. Bild: Michael Wyss (Sursee, 16. August 2020)

Viel fehlte nicht, und Nicole Blunschi-Stettler hätte es an der Luzerner Kantonsmeisterschaft in Sursee ins Stechen geschafft. Ein Fehler kostete sie am Sonntag die Doppelnull, so musste sie sich auf ihrer Hannoverstute Ultima II mit Platz acht begnügen. «Klar wäre ich gerne ins Stechen gekommen, man will immer mehr. Doch ich bin auch so sehr zufrieden mit dem Auftritt.» Weshalb der eine Balken in der zweiten Runde fiel, kann sich die 39-jährige Schötzerin nicht so recht erklären. «Ultima II ist halt ein Tier, es kann immer passieren, dass sie sich durch etwas ablenken lässt. Glück und Pech sind nahe beieinander.»

Die Kantonsmeisterschaft war der Höhepunkt der Surseer Pferdesporttage, deren 24 Prüfungen mit fast 1600 Starts voll ausgelastet waren. Kantonsmeister wurde wenig überraschend Pascal Bucher. Der Retschwiler ist aktuell das Mass der Dinge, was macht ihn so stark? «Er reitet um sein Leben, Pascal geht Risiken ein, die mir zu gross wären», sagt Nicole Blunschi. Zudem profitiere er von seiner Routine und mehreren Pferden auf hohem Niveau. «So kann er jeweils jenes Ross auswählen, das gut in Form ist.» Sie selber besitzt neben der zwölfjährigen Ultima II die achtjährige Hannoverstute Quaids Lyria, mit der sie in Sursee in zwei Prüfungen die guten Plätze sechs (R/N 115) und zehn (R/N 120) belegte.

Nicole Blunschi reitet bereits seit 30 Jahren, auch ihren Bruder und ihre Schwester hat sie früh mit dieser Leidenschaft angesteckt. Mit neun Jahren machte sie das Brevet, mit zwölf löste sie die Lizenz. «Ich sehe es als Ausgleich im Leben, als Gelegenheit, um in der Natur abzuschalten. Dank diesem Hobby kam ich bisher auch mit meinem Baby noch nicht an den Anschlag», erzählt die Mutter des eineinhalb Jahre alten Ben und lacht. Auch beruflich standen die Pferde bei ihr lange im Zentrum. Blunschi ist ausgebildete Bereiterin, verbrachte unter anderem zwei Jahre in Holland, um Pferde auszubilden. Heute arbeitet die frühere Filialleiterin mit einem 50-Prozent-Pensum in einem Detailhandelsgeschäft.

Folgt nun Podestplatz an Schweizer Meisterschaft?

Der Auftritt in Sursee diente ihr wie auch anderen regionalen Spitzencracks zur Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaften vom kommenden Wochenende in Balsthal. Der nationale Titelkampf ist jeweils das Highlight ihrer Saison, entsprechend gross ist die Zielsetzung. «Der bisher grösste Erfolg meiner Karriere ist der vierte Platz an der Schweizer Meisterschaft vor zwei Jahren. Dieses Ergebnis würde ich gerne noch toppen», sagt sie selbstbewusst. Die Form jedenfalls stimmt, seit der Wiederaufnahme der Saison im Juni hat Blunschi mehrere Spitzenklassierungen erreicht, darunter Siege in Münsingen und Aarberg oder ein dritter Platz in Dagmersellen. Ein technisch schwieriger Parcours komme ihr dabei entgegen, «ich fühle mich wohl, wenn es im Teilnehmerfeld nicht zu viele Nuller gibt», sagt sie. Zwar sei auch sie gerne schnell unterwegs, «letztlich ist es mir aber lieber, schön und genau zu reiten. Das Ross soll sich auch wohlfühlen, ich möchte nicht an ihm herumzerren.»

Ultima II habe ohnehin einen speziellen Charakter, «zu Hause im Training kann sie kaum ruhig sein, lässt sich leicht ablenken, im Wettkampf aber ist sie voll fokussiert». Für die Ausbildung brauche es darum viel Vertrauen und Geduld. «Ich muss die Pferde nicht verstehen, ich muss sie nur gern haben.»