Turnen Im Höhenflug: In Malters realisiert Simon Stalder sein Karrierebestergebnis Der Rickenbacher Turner Simon Stalder (31) ist in Topform – das beweist er auch an den Verbandsmeisterschaften in Sursee.

Simon Stalder zeigt einen spektakulären Auftritt am Reck.

Was für ein Saisonauftakt für den Rickenbacher Simon Stalder nach der zweijährigen, coronabedingten Wettkampfpause: An den Getu Games in Malters realisierte er punktemässig sein Karrierebestergebnis. Es war der perfekte Wettkampf – nicht einen Zehntelpunkt hat er für unsaubere Landungen liegen gelassen. Für seinen ersten Sprung schrieb ihm das Wertungsgericht gar die Höchstnote 10,00. Und nun, eine Woche später an den Verbandsmeisterschaften in Sursee, bestätigte er seine hervorragende Form. Hinter Sieger Stefan Meier (Rickenbach) und dem Zweitklassierten Mario Meier (BTV Luzern) belegte Stalder Rang drei.

Rang drei? Für den Edelmetallsammler beinahe ein Rückschritt – wenn auch nur ein kleiner. Er zeigte einen souveränen Wettkampf und sorgte mit akrobatischen Höhenflügen für Staunen. Und doch machten ihm zwei Blessuren das Leben schwer. Das Handgelenk schränkte ihn am Barren ein, das Knie am Sprung. Mit holprigem Gang erschien er zum Interview. «Zwei Jahre mit weniger Bewegung als sonst machen sich scheinbar bemerkbar», witzelte Stalder.

«Ich will immer mein Bestes geben. Dass es mir diesmal nicht ganz gelang, ist natürlich ärgerlich, aber im Endeffekt nicht schlimm. Es kommen wieder andere Wettkämpfe.»

Stalder gehört nicht zu den Sportlerinnen und Sportlern, die nur antreten, um zu gewinnen – auch wenn er seines Talentes und Willens wegen meist ganz oben steht. Es ist auch kein Geheimnis, dass ihm das Gewinnen durchaus Freude bereitet. Aber nicht die zahlreichen Medaillen oder der Applaus triggern ihn. Zumindest nicht nur. Seine Motivation besteht darin, sich selbst zu Höchstleistungen anzuspornen. Und dazu braucht er Konkurrenten. Das ist auch der Grund, weshalb der 31-Jährige noch längst nicht genug hat. Es warten immer neue Herausforderungen auf ihn. Weshalb aufhören, wenn’s Spass macht und gut läuft, fragt er sich dann. Lässt die Physis es zu, kämpft Stalder noch lange auf höchstem Niveau um Edelmetall und ist motiviert, sein Repertoire an Elementen stets zu erweitern. «Man ist nie zu alt, um sich zu verbessern. Und solange ich den jungen Turnern die Stange halten kann, bin ich auf dem Wettkampfplatz anzutreffen.»

Ein Vorbild für die jungen Athleten

Es gibt kaum einen zweiten Turner, der auf solch hohem Niveau performt, der für sich immer wieder eine neue Herausforderung findet und mit so viel Leidenschaft ans Werk geht. Zweifelsohne ist er ein Vorbild für viele junge Athleten. Das lässt ihn über seine Blessuren hinwegsehen. «Zugegeben, es gab in den vergangenen zwei Jahren Momente, wo ich mich gefragt habe, weshalb ich überhaupt noch trainiere. Mein Körper liess mich die Belastungen spüren. Heute bin ich froh, die Kurve gekriegt zu haben», sagt Stalder.