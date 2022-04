Luzerner Stadtlauf Laufstrecke, Zeitplan, Unterhaltung: Alles Wichtige zum Luzerner Laufevent des Jahres Wo kann ich für den Stadtlauf Luzern noch anmelden? Wann erhalte ich die Startnummern? Alle wissenswerten Informationen im Überblick.

Online-Anmeldungen nimmt der Veranstalter via www.luzernerstadtlauf.ch bis am Mittwoch, 27. April, entgegen. Nachmeldungen sind bis zum Lauftag an folgenden Orten möglich:

Donnerstag, 28. April , und Freitag, 29. April , jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr im ehemaligen Geschäft von Aeschlimann Fasnachtsartikel an der Ecke Hirschmattstrasse/Blumenweg im Gebäude der Luzerner Kantonalbank.

, und Freitag, , jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr im ehemaligen Geschäft von Fasnachtsartikel an der Ecke Hirschmattstrasse/Blumenweg im Gebäude der Luzerner Kantonalbank. Samstag, 30. April, von 12 bis 18 Uhr bis jeweils eine Stunde vor dem Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz.

Bei den Schülermannschaftsläufen sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich – in anderen Kategorien haben Spätentschlossene noch eine Chance. Bild: Andy Mettler/ swiss-image.ch (28. April 2018)

Für die Familienkategorien sowie die Schülermannschaftsläufe sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich. Ist die maximale Teilnehmerzahl in einer Kategorie erreicht, können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden. Der Zuschlag für Nachmeldungen und Mutationen beträgt 10 Franken.

Streckenplan zum diesjährigen Luzerner Stadtlauf Grafik: PD

Alle Teilnehmenden des Luzerner Stadtlauf 2022 profitieren von der kostenlosen An- und Rückreise mit dem öV aus der ganzen Schweiz in der 2. Klasse! Das sogenannte Swiss-Runners-Ticket muss mit dem persönlichen Promo-Code, welcher im Bestätigungsmail der Anmeldung integriert und auf der Startnummer am Coupon angebracht ist, online bezogen werden. Das Swiss-Runners-Ticket ist persönlich und auf der Rückfahrt nur zusammen mit der Startnummer gültig. Für Reisende mit den vbl (Verkehrsbetriebe Luzern AG) gilt auch die Startnummer als öV-Billett zum Stadtlauf.

Rennen und gratis Zug fahren: Das ist dank dem Swiss-Runners-Ticket möglich. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12.09.2021)

Derweil fällt die S3 fällt zwischen Luzern und Küssnacht am Rigi aufgrund von Bauarbeiten aus. Es verkehrt ein Bahnersatzbus ab dem Inseliquai. Es wird empfohlen genügend Reisezeit einzuplanen und kurz vor der Anreise nach Luzern den Online-Fahrplan zu prüfen. Weitere Infos gibt es auf www.luzernerstadtlauf.ch/anreise

Die Startnummern werden drei bis fünf Tage vor der Veranstaltung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versandt, welche sich bis zum 11. April angemeldet haben. Die Startnummer-Ausgabe für kurzfristig angemeldete Läuferinnen und Läufer erfolgt gegen Vorweisung des Einzahlungsbeleges bei den Nachmeldestellen.

Die Startnummern gibt es bereits ein paar Tage vor dem Rennen. Nadia Schärli (3. Mai 2015)

Die Startliste des 44. Luzerner Stadtlaufs gibts unter www.trackmaxx.ch zu finden. Die Rangliste finden Sie ab Samstagabend unter www.luzernerzeitung.ch/stadtlauf sowie www.trackmaxx.ch

Die Siegerehrungen der Einzelläufe (U12–U18) sowie die Overall-Siegerehrungen der Kategorien Altstadt Classic und Musegg Classic finden direkt nach dem jeweiligen Zieleinlauf auf dem Rosengart-Platz statt. Die Siegerehrungen der Podestplatzierten in der Jahrgangskategorie Altstadt Classic finden um 19.30 Uhr und die der Musegg Classic um 20.40 Uhr statt. In den Familienkategorien und im Altstadt-Plauschrennen werden Preise verlost, die den glücklichen Gewinnern nach dem Zieleinlauf auf dem Schwanenplatz übergeben werden. Die Preise für sämtliche Teamrangierungen werden nach der Veranstaltung zugeschickt oder übergeben.

Die erfolgreichen Läufer des Hauptlaufs Herren freuen sich über ihre Preise. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. September 2021)

Alpha Foto fotografiert die Läuferinnen und Läufer auf der Strecke an verschiedenen Stellen. Rund einen Tag nach dem Lauf können die Bilder unter www.alphafoto.com über die Startnummer gesucht und bestellt werden. Weitere Fotos gibts zudem auf www.luzernerzeitung.ch/stadtlauf und auf www.luzernerstadtlauf.ch zum Anschauen.

Als Zuschauerin oder Zuschauer vor Ort. Dank EWL wird der Stadtlauf auf dem Mühlenplatz und in der Bahnhofstrasse auf Grossleinwand sowie online via Livestream auf www.luzernerzeitung.ch/stadtlauf und unter luzernerstadtlauf.ch live übertragen.

Wer sich Fotos wie diese ansehen möchte, kann das nach dem Lauf auf diversen Seiten tun. Dominik Wunderli (Luzern, 12.09.2021)

Ja, Migros und SportXX machen es möglich: Der Zieleinlauf wird gefilmt und steht ab Sonntagabend, 1. Mai, unter www.migros-impuls.ch zum Abruf bereit.

Ja.

Weinmarkt 12.30–13.00 Uhr Edelschweiss

14.00–16.00 Uhr Duo Grenzenlos

16.00–16.30 Uhr Edelschweiss

17.00–19.00 Uhr Duo Grenzenlos

19.00–19.30 Uhr Edelschweiss

19.30–20.00 Uhr Sofort Hei

20.00–22.30 Uhr Duo Grenzenlos

Mühlenplatz 12.00–12.30 Uhr Alphorn-Trio Drüüklang

12.30–13.00 Uhr Drockusgle.ch

13.00–13.30 Uhr Holzschue-Musig Lozärn

14.00–22.00 Uhr LenneBrothers

St. Peterskirche auf dem Kapellplatz 11.45–12.00 Uhr Holzschue-Musig-Lozärn

13.00–13.30 Uhr Alphorn-Trio Drüüklang

14.00–14.30 Uhr Drockusgle.ch

14.30–15.00 Uhr Alphorn-Trio Drüüklang

15.00–15.30 Uhr Edelschweiss

16.30–17.00 Uhr Sofort Hei

18.00–18.30 Uhr Edelschweiss

19.30–20.00 Uhr Holzschue-Musig-Lozärn

Selbstverständlich wird am Stadtlauf auch ordentlich gefeiert. Bild: Nadia Schärli (4. Mai 2019)

Theaterplatz 13.30–14.00 Uhr Sofort Hei

14.00–14.30 Uhr Edelschweiss

15.00–15.30 Uhr Sofort Hei

17.00–17.30 Uhr Edelschweiss

18.00–18.30 Uhr Sofort Hei

Musik auf der Route Bahnhofstrasse–Krienbrüggli–Naturmuseum 14.30–15.00 Uhr Holzschue-Musig-Lozärn

15.00–15.30 Uhr Drockusgle.ch

16.00–16.30 Uhr Drockusgle.ch

17.00–17.30 Uhr Holzschue-Musig-Lozärn

17.30–18.00 Uhr Alphorn-Trio Drüüklang

18.00–18.30 Uhr Holzschue-Musig-Lozärn

18.30–19.00 Uhr Alphorn-Trio Drüüklang

Musik auf der Strecke Nölliturm–St.-Karli-Quai 15.30–16.00 Uhr Holzschue-Musig-Lozärn

16.00–16.30 Uhr Alphorn-Trio Drüüklang

17.00–17.30 Uhr Drockusgle.ch

18.00–18.30 Uhr Drockusgle.ch

19.00–19.30 Uhr Drockusgle.ch

19.30–20.00 Uhr Alphorn-Trio Drüüklang

Fundgegenstände können während der Veranstaltung am Infostand (Nr. 3) und nach der Veranstaltung auf der Geschäftsstelle abgegeben und abgeholt werden. Versicherung ist allerdings Sache der Startenden. Der Veranstalter lehnt jede Haftung bei Schadensfällen, Diebstählen, Unfällen und Krankheiten ab.

Ja, es gibt keine Corona-Einschränkungen mehr. Der Stadtlauf kann im gewohnten Rahmen ohne Maskenpflicht und Zutrittsbeschränkungen durchgeführt werden, ein Covid-Zertifikat ist nicht notwendig. Die Starts erfolgen nach einem angepassten Zeitplan mit rollenden Starts in den Familienkategorien.

Masken und Zertifikat braucht es heuer nicht mehr. Bild: Eveline Beerkircher (12. September 2021)

Auf unserer Übersichtsseite www.luzernerzeitung.ch/stadtlauf, auf www.luzernerstadtlauf.ch sowie in der Stadtlauf-Beilage, die am 23. April in der Luzerner Zeitung erscheint.