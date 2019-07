Live Innerschweizer Schwingfest 2019: Benji von Ah schlägt Reto Fankhauser und bleibt an der Spitze Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest 2019 live aus Flüelen. Verfolgen Sie das Schwingfest bei uns im Live-Ticker und im Live-Stream. Jonas von Flüe

Zwischenbilanz nach 3 Gängen



Folgende Spitzenschwinger stehen mit drei Siegen da: Nick Alpiger (NWSV), Benji von Ah (OW), Christian Schuler (SZ) und Werner Suppiger (LU).



Dahinter folgen unter anderen Joel Wicki (LU), Armon Orlik (NOSV) und Erich Fankhauser (LU) mit zwei Siegen und einem Gestellten.



Rückschläge gab es im dritten Gang für Pirmin Reichmuth (Niederlage gegen von Ah), Sven Schurtenberger (Niederlage gegen Schuler), Reto Nötzli (Niederlage gegen Alpiger), Mike Müllestein (Niederlage gegen Wicki) und Philipp Gloggner (Niederlage gegen Orlik).

Pirmin Reichmuth (-+0+) gewinnt gegen Jonas Brun.

Armon Orlik gegen Werner Suppiger ist eine absolute Spitzenpaarung. Orlik braucht unbedingt einen Sieg, will er noch um den Schlussgang schwingen, Suppiger ist mit drei Siegen sehr gut im Rennen und wäre mit einem Gestellten wohl zufrieden. Doch soweit kommt es nicht: Orlik siegt mit Nachdrücken.

Philipp Gloggner und Marco Reichmuth stellen.

Benji von Ah bleibt an der Spitze! Er gewinnt in der ersten Minute gegen Reto Fankhauser, allerdings nur mit Nachdrücken. Der Giswiler erhält einen Sonderapplaus.

Nach der Niederlage im dritten Gang, ist Reto Nötzli (++0+) gegen Stefan Gasser auf die Siegesstrasse zurückgekehrt.

Mike Müllestein kommt gegen Christian Odermatt zu seinem zweiten Sieg.

Sven Schurtenberger gewinnt gegen den Berner Martin Rolli.

13:13 Uhr

Der erste prominente Schwinger, der die Arbeit wieder aufnimmt, ist Andi Imhof. Der Attinghauser hat 2015 das ISAF in Seedorf, wenige hundert Meter Luftlinie vom heutigen Wettkampfgelände entfernt, gewonnen. Diesen Erfolg wird er nicht wiederholen können. Er stellt gegen Ivan Rohrer.

In wenigen Minuten wird wieder geschwungen. Die Spitzenpaarungen des 4. Gangs:

Christian Schuler - Nick Alpiger

Benji von Ah - Reto Fankhauser

Armon Orlik - Werner Suppiger

Joel Wicki - Andreas Odermatt

Pirmin Reichmuth - Jonas Brun

Erich Fankhauser - Philipp Schuler

Philipp Gloggner - Marco Reichmuth

Mike Müllestein - Christian Odermatt

Andi Imhof - Ivan Rohrer

Sven Schurtenberger - Martin Rolli

Reto Nötzli - Stefan Gasser



Siesta muss sein.

Auch die Kampfrichter machen Mittagspause:

Die Spitze nach drei Gängen:

Wir machen uns derweil ebenfalls auf die Suche nach Nahrung - und nach guten Bildern. Mal schauen, was uns ausserhalb der Arena erwartet. Für alle, die die Sonntagsstille verpasst haben, liefern wir diesen SRF-Beitrag nach:

Unser Reporter erinnert sich an eine Aussage, welche am Schwyzer Kantonalen im Gespräch mit einem Schwingfan gefallen ist: «Schwingfest ist eigentlich auch nichts anderes als ein langes Picknick», meinte der Zuschauer damals und bereitete Plättli Nummer fünf dieses Tages zu. Verhungern muss auch heute niemand: Heinz Schällibaum, der gestern beim Oklahoma Grill 1000 ausgeholfen hat, präsentiert eine ansehnliche Menge Fleisch:

Vor dem Mittag werden noch einige Duelle des 4. Gangs ausgetragen. Die Spitzenschwinger werden den Wettkampf aber erst nach der Mittagspause wieder aufnehmen. Weiter geht es um 13 Uhr.

Wir haben uns kurz mit Benji von Ah unterhalten. Er habe heute richtig Freude am Schwingen. «Ich habe seit dem Ob-/Nidwaldner Kantonalen keinen Wettkampf mehr bestritten. Ich bin deshalb ausgeruhter als andere», sagt er.

Marcel Bieri gewinnt gegen Michael Graber.

Wichtiger Sieg für Joel Wicki. Nach schwieriger Startphase gewinnt er gegen Mike Müllestein.

Erich Fankhauser macht mit dem Urner Stefan Arnold kurzen Prozess.

Man musste sich ja richtig Sorgen machen um Benji von Ah. Erst ein Kranz hat er in dieser Saison gewonnen. Am Urner hat er die Kranzränge verpasst, am Ob-/Nidwaldner musste er wegen Knieschmerzen (und schlechten Resultaten) aufgeben. Die Teilnahme am Eidgenössischen war in Gefahr. Und heute bodigt er zunächst Roger Erb, dann Roger Bürli und nun den Überflieger Pirmin Reichmuth. Eine eindrückliche Leistung des Giswilers.

Zwischen Benji von Ah und Pirmin Reichmuth liegen neun Jahre. Gewinnt der routinierte von Ah (32)? Oder der talentierte Reichmuth (23)? Nach Knieschmerzen scheint von Ah endlich wieder fit zu sein. Und dem Giswiler gelingt die grosse Überraschung: Von Ah besiegt Reichmuth und bleibt an der Spitze!!! Reichmuth wird heute also sicher nicht gewinnen.

Nächstes Gigantenduell: Sven Schurtenberger gegen Christian Schuler. Luzern gegen Schwyz. Und da passiert etwas Unerwartetes: Schuler gewinnt im ersten Zug. Nach drei Sekunden. Mit einem sauberen Gammen!

Andi Imhof kommt zu seinem zweiten Sieg. Er gewinnt gegen Marco Ulrich.

Ein weiterer Rückschlag für die Innerschweizer: Armon Orlik besiegt Philipp Gloggner nach kurzer Gangdauer.

Jetzt wird es wieder spannend: Nick Alpiger gewinnt gegen Reto Nötzli.

Mike Müllestein gegen Joel Wicki und Pirmin Reichmuth gegen Benji von Ah sind die absoluten Spitzenpaarungen im dritten Gang. Es dauert allerdings noch eine Weile, bis diese Schwinger ins Sägemehl treten.

So sieht die Schwingerarena von oben aus:

Der dritte Gang läuft bereits. Bereits bekannt sind folgende Spitzenpaarungen:

Sven Schurtenberger - Christian Schuler

Reto Nötzli - Nick Alpiger

Philipp Gloggner - Armon Orlik

Das sind die Schwinger mit zwei Siegen nach zwei Gängen:

Folgende Spitzenschwinger stehen mit zwei Siegen da:

- Nick Alpiger (NWSV)

- Sven Schurtenberger (LU)

- Benji von Ah (OW)

- Christian Schuler (SZ)

- Reto Nötzli (SZ)

- Philipp Gloggner (LU)



Ein Sieg und ein Gestellter:

- Joel Wicki (LU)

- Pirmin Reichmuth (ZG)

- Armon Orlik (NOSV)

- Erich Fankhauser (LU)

- Marcel Mathis (NW)

- Mike Müllestein (SZ)



Ein Sieg und eine Niederlage:

- Andi Imhof (UR)

- Marcel Bieri (ZG)

- Lutz Scheuber (NW)

- Roger Erb (NWSV)

- René Suppiger (LU)



Ein wunderbares Bild: Alex Schuler und Erich Fankhauser im Vordergrund, der Bristen im Hintergrund.

Damit ist der zweite Gang beendet. Es folgt nun die Sonntagsstille. Und wie immer heisst das: Der Grossteil der Zuschauer verlässt die Arena. Die Festwirtschaft freut's, die Fahnendelegation und die anderen Beteiligten sicher weniger. Wir nutzen die Pause, um eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Joel Wicki im SRF-Interview: «Ich hätte im ersten Gang mehr riskieren sollen. Es ist nicht aufgegangen. Wichtig ist, dass ich den zweiten Gang mit der Maximalnote gewinnen konnte.»

Sven Schurtenberger und Adrian Steinauer stehen sich heute zum 11. Mal gegenüber. Und zum 6. Mal geht das Duell an Schurtenberger. Auch er steht nach zwei Gängen mit zwei Siegen da.

Mike Müllestein und Marco Reichmuth liefern sich ein spannendes, offensives Duell. Einen Sieger gibt es nicht: Der Gang endet gestellt.

Reto Nötzli tut sich schwer mit Stefan Ettlin. Fast verliert er gegen den Kernser, doch eine Minute später ist es Ettlin, der mit den Schulterblättern im Sägemehl liegt. Zweiter Sieg für Nötzli.

Christian Schuler und Marco Fankhauser stehen sich nun gegenüber. Ein interessantes Duell, das an den Rothenthurmer geht. Schuler steht somit ebenfalls mit zwei Siegen da.

Nick Alpiger gewinnt im zweiten Gang mit Nachdrücken gegen Damian Egli. Damit hat er als einziger Gast zwei Siege auf seinem Konto.

Philipp Gloggner gewinnt gegen Ueli Rohrer.

Die Form von Benji von Ah scheint heute zu stimmen. Der Giswiler gewinnt auch den zweiten Gang. Sein Gegner Roger Bürli war nur in der Defensive, schlussendlich aber chancenlos.

09:32 Uhr

Sven Schurtenberger - Adrian Steinauer

Mike Müllestein - Marco Reichmuth

Reto Nötzli - Stefan Ettlin

Armon Orlik kommt gegen Joel Ambühl spektakulär zu seinem ersten Sieg.

Kilian von Weissenfluh stellte im ersten Gang mit Joel Wicki. Nun stellt er mit dem Urner Raphael Arnold.

09:23 Uhr

Benji von Ah - Roger Bürli

Christian Schuler - Marco Fankhauser

Nick Alpiger - Damian Egli

Philipp Gloggner - Ueli Rohrer



Das ging schnell: Joel Wicki siegt im ersten Zug gegen Pascal Nietlispach.

Auch Pirmin Reichmuth ist im zweiten Gang erfolgreich. Gegen Elias Kempf bekundet er allerdings Mühe. Der Urner wehrt mehrere Angriffe ab. Doch dann gewinnt Reichmuth mit einem Plattwurf.

Lutz Scheuber kommt zu seinem ersten Sieg: Er gewinnt gegen Romeo Bienz.

Wie heissen die Gegner der Spitzenschwinger im zweiten Gang?

Joel Wicki - Pascal Nietlispach

Pirmin Reichmuth - Elias Kempf

Armon Orlik - Joel Ambühl



Noe van Messel kann heute nicht an seine starken Leistungen in dieser Saison anknüpfen. Er verliert gegen den Engelberger Dominik Hess.

René Suppiger besiegt Michael Hess.

Erich Fankhauser gewinnt gegen Michael Briker.

Andi Imhof gewinnt im zweiten Gang zum ersten Mal. Sein Gegner war Lars Würsch aus Ennetbürgen.

Marcel Mathis gewinnt gegen Cyrill Villiger.

Nach der Startniederlage gegen Benji von Ah kommt Roger Erb im zweiten Gang zu seinem ersten Sieg. Er gewinnt gegen Reto Waser.

Pirmin Reichmuth im SRF-Interview: «Es war cool, wiedermal mit ihm zu Schwingen. Das Niveau war sehr hoch. Für den weiteren Saisonverlauf war das sicher wertvoll.»

Für einen Lacher sorgte soeben der Speaker: Aus Gapany Benjamin wurde kurzerhand Campari Benjamin.

Zwischenbilanz nach dem ersten Gang

Von den Gästen kann einzig Nick Alpiger (gegen Andi Imhof) gewinnen. Benji von Ah (gegen Roger Erb), Sven Schurtenberger (gegen Samir Leuppi) und Mike Müllestein (gegen Pascal Piemontesi) binden die anderen starken Gäste zurück. Enttäuschend endete der erste Gang für Joel Wicki. Mit dem Unentschieden gegen Kilian von Weissenfluh kann er nicht zufrieden sein. Pirmin Reichmuth und Armon Orlik können mit ihrem Gestellten schon besser leben.

08:39 Uhr

Die absolute Spitzenpaarung: Pirmin Reichmuth (ZG) gegen Armon Orlik (GR). Drei Festsiege 2019 gegen fünf Festsiege 2019. Sie sind in diesem Jahr bislang die besten Schwinger und gehören zum Favoritenkreis auf den Schwingerkönig-Titel. Orlik greift früh an, Reichmuth wehrt den Angriff aber gekonnt ab. Und so endet der Gang gestellt.

Philipp Gloggner (LU) schwingt seinen ersten Gang gegen Marcel Bieri. Der Zuger steht heute bereits zum zweiten Mal im Einsatz - und kassiert die erste Niederlage. Gloggner gewinnt.

Joel Wicki (LU) schwingt jetzt gegen Kilian von Weissenfluh (BE). Wicki ist natürlich angriffig und will diesen Sieg unbedingt. Doch von Weissenfluh wehrt sich ganz gut, kann sich kurz vor Schluss aus einer heiklen Situation befreien. Und da ist die Überraschung: Der Gang endet gestellt.

Es folgen nur noch wenige Spitzenpaarungen des ersten Gangs. An der Arbeit sind Sven Schurtenberger (LU) und Samir Leuppi (ZH). Nach langem Kampf geht der Sieg an Schurtenberger, der mit Kurz angegriffen und mit Gammen vollendet hat.

Andreas Ulrich musste seinen Einsatz übrigens kurzfristig absagen. Der Gersauer ist krank.

Das Zuger Talent Noe van Messel trifft im ersten Gang auf Werner Suppiger (LU). Der Luzerner Ringer wirbelt den erst 17-Jährigen durch die Luft und gewinnt mit der Maximalnote.

Der Einheimische Andi Imhof (UR) hat mit dem Nordwestschweizer Nick Alpiger einer der besten Gästeschwinger als Gegner. Und prompt startet er mit einer Niederlage. Alpiger gewinnt mit einem inneren Haken.

Christian Schuler (SZ) gewinnt im Eiltempo gegen René Suppiger (LU).

Es geht spannend weiter: Benji von Ah (OW) trifft auf den Nordwestschweizer Roger Erb. Von Ah sucht den schnellen Sieg, doch Erb befreit sich im letzten Moment. Im zweiten Zug ist es dann soweit: Der Giswiler siegt mit einem Fussstich.

Der zweite Westschweizer, Pascal Piemontesi, trifft auf Mike Müllestein (SZ), der vor einer Woche das Basellandschaftliche gewinnen konnte. Dieser Gang dauert nicht lange: Müllestein gewinnt.

Die nächste Spitzenpaarung bestreiten Erich Fankhauser (LU) und Alex Schuler (SZ). Fankhauser ist näher am Sieg. Doch auch in diesem Gang gibt es keinen Sieger.

Mathis Marcel (NW) steht dem Westschweizer Benjamin Gapany gegenüber. Die beiden agieren passiv. Das Resultat: Ein Gestellter.

Nun sind Reto Nötzli (SZ) und Lutz Scheuber (NW) an der Arbeit. Nötzli ist aktiver. Scheuber wehrt sich lange, doch schlussendlich gewinnt der Schwyzer mit Nachdrücken am Boden.

Der erste prominente Sieger heisst Marcel Bieri (ZG). Er besiegt den Berner Martin Rolli.

Ein paar Worte zum Wetter: Der Sturm hat gestern auch hier gewütet, in der Nacht hat es stark geregnet. Momentan ist es trocken. Weil die Urnersee-Arena aber unmittelbar an besagtem See steht, zieht es ganz schön.

Das Anschwingen hat pünktlich um 7.30 Uhr begonnen. Eine gewichtige Änderung gibt es auf der Schwingerliste: Curdin Orlik hat sich abgemeldet. Deshalb schwingt Joel Wicki im ersten Gang gegen den Berner Kilian von Weissenfluh. Die beiden Nicht-Eidgenossen treffen zum ersten Mal aufeinander.

Sonntag, 7. Juli - 07:25 Uhr

Guten Morgen liebe Schwingerfreunde. Herzlich Willkommen aus Flüelen, wo sich die Innerschweizer Elite heute mit Gästen aus der Nordostschweiz, der Nordwestschweiz und der Romandie misst. Wir tickern heute den ganzen Tag. Wir, das sind Jonas von Flüe und Claudio Zanini.

Vor einigen Minuten haben Regen und Wind spürbar nachgelassen, heller ist es auch geworden. Man ist versucht zu fragen:

«Tueds ächt uuf?»

Es sieht tatsächlich so aus, als ob das ISAF in Flüelen vom Sturm verschont bleibt. Auch der Wetterradar meldet, dass das Gewitter in Kürze abgezogen sein wird. Sollte es dennoch zu Zwischenfällen kommen, Sie würden es hier lesen. Ansonsten: Bis morgen und «e Schöne».

Moment! Jetzt frischt auch der Wind hier auf, ein kleines Zelt flog schon durch die Luft. Wir bleiben noch ein Weilchen.

Aufgrund des anrollenden Gewitters leert sich der Festplatz langsam. Entweder, die Leute gehen nach Hause, oder sie suchen Schutz im stabil gedeckten Gabentempel.

Es regnet, donnert, blitzt, windet – aber nicht stark, eher mit angezogener Handbremse. Hier scheinen sich die meisten einig: Da kommt noch mehr.

So, was bleibt uns nach diesem Nachmittag in Flüelen?

Erstens: Die Organisatoren sind bereit, die Infrastruktur steht, die letzten Vorbereitungen sind auch abgeschlossen. Der subjektive Eindruck führt zum Schluss: Dieser Anlass ist tiptop organisiert, das Fest kann losgehen.

Zweitens: Thema Wetter – Aktuell tobt ein Gewitter im Raum Luzern, auch hier in Flüelen ist der Himmel schwarz. Medienchef Elias Bricker aber entwarnt: «Wir haben die Situation im Blick und gehen nicht davon aus, dass es stark stürmen wird.» Im Fall der Fälle würden die Festzelte abgedeckt, um Schäden zu Verhindern. Dem Fest von morgen dürfte nichts im Wege stehen.

Drittens: Noch steppt der Bär nicht in und um die Urnersee-Arena, es hat verhältnismässig wenig Volk. Das Augenmerk liegt ganz klar auf dem morgigen Tag, heute ist das Schwingerdorf noch bis 22.30 Uhr geöffnet, ab 22 Uhr ist Barbetrieb in der Schwingerbar.

Viertens: Schwinger sind Frühaufsteher, bereits um 4 Uhr Morgens startet am Sonntag der Betrieb, die Kassen öffnen um 6 Uhr, Anschwingen ist um 7.30 Uhr. Bis dahin machen wir eine Pause und sind morgen wieder live für Sie am 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest.

Was haben ein Standup-Paddel, eine ansehnliche Ansammlung Küchengeräte und vier Kühlschränke an einem Schwingfest verloren? Richtig, wir sind im Gabentempel, der scheinbar auch das Publikum interessiert.

Die Auswahl ist wirklich gross und vielfältig. Grills, Fernseher, Gartengeräte, Bügeleisen, ein Roller, diverse Möbel und Trycheln oder Geldpreise. «Was soll ich morgen nur nehmen?», fragte deshalb gerade ein Vater seinen Sohn im Witz.

Und natürlich gibt es noch sie, die wichtigsten, die Lebendpreise:

Lebendpreise 2 bis 4 sind die Rinder Gina, Evalena und Mena. Alle um die zwei Jahre alt, alle von Urner Züchtern. Auch wenn wir Siegermuni Maestro nicht von vorne zu Gesicht bekommen, ist seine Erscheinnung doch beachtlich:

Am 10. Juli feiert Maestro seinen dritten Geburtstag – wer dann wohl sein Besitzer ist?

Doch der Publikumsliebling im Stall ist Preis Nummer 5: Junghengst Napolitano.

In wenigen Minuten trifft sich das Organisationskomitee zur Sitzung. Mit dabei sind die OKs der nächsten beiden Innerschweizer Schwingfeste in Ibach und Buochs. Die Flüeler Organisatoren geben ihr Erfahrungen weiter. Laut Medienchef Bricker haben sie auch von den Erfahrungen des vorletzten ISAF in Alpnach profitiert: «Dieser Austausch ist sehr wichtig.»

Der Flüeler OK-Präsident Franzsepp Arnold ergreift das Wort und begrüsst die Anwesenden. Auch er sagt, dass der Austausch wichtig sei. Er freue sich auf den Sonntag, wenn eine Zeit von drei Jahren Arbeit zu Ende gehe.

Die Mitglieder der OKs teilen sich in Kleingruppen auf und besprechen ihre Anliegen. Arnold zum Schluss: «Ich wünsche Euch allen gutes Arbeiten und freue mich darauf, auch morgen möglichst viele von Euch zu sehen.»

E Guete!

Ein Blick in die Arena, die Platz für etwa 8500 Personen bietet: Noch laufen die Vorbereitungen, unter anderem werden die 7 Plätze gewässert.

Diese Jungschwinger probieren schon einmal den Brunnen aus. Die Grossen werden es ihnen morgen gleichtun.

Es herrscht eine gemütliche Stimmung am heutigen Nachmittag. Einige Besucher schlendern durchs Schwingerdorf. Andere sitzen im Festzelt: Dort wurde eigens ein Jassturnier veranstaltet.

Vor Ort ist Elias Bricker, Medienchef des ISAF. Laut ihm waren gestern Abend gut 2000 Gäste auf Platz:

«Es war die Hölle los, aber natürlich im guten Sinne.»

Für morgen wurden 8400 Billette verkauft. «Es gibt noch einige wenige», so Bricker.

Bereits am Freitag waren gut 2000 Gäste in Flüelen. (Bild: Elias Bricker, 5. Juli 2019)

Am Abend ist die Nidwaldner Mundart-Band «Franz Arnold's Wiudä Bärg» im Festzelt aufgetreten und hat die Partygemeinde eingeheizt:

Liebe Schwingerfreunde und -freundinnen

Morgen steigt in Flüelen das 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest. Doch wieso nur an einem Tag feiern? Schon heute sind das Schwingerdorf und der Gabentempel offen. Wir sind für einen Augenschein vor Ort.

