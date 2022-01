Corona Ab heute verlieren Hunderttausende ihr Zertifikat – was Sie jetzt wissen müssen

Jetzt tritt eine neue Regel in Kraft: Das Zertifikat ist nach der zweiten Impfung oder einer Genesung nicht mehr 365 Tage, sondern nur noch 270 Tage gültig. Wer verliert den Zugang zum Restaurant? Was lässt sich dagegen tun? Kommt bald der zweite Booster? Und was bedeutet es, wenn der Bundesrat nun die Regeln lockert?