Jahresrückblick 52 Wochen in 52 Zitaten – von Bohnen aus der Dose, Federers Knie und Rauchgestank Wer kann das Sportjahr 2020 besser zusammenfassen, als die Sportlerinnen und Sportler selber? Der etwas andere Jahresrückblick.

Bilder: Keystone (4), Chris Iseli (1), Imago (1) / Montage: kob

Woche 1

Bild: AP

«Nicht von dieser Welt!»

Beim NHL-Klub Nashville Predators sind sie sich sicher, dass ihr Schweizer Captain Roman Josi ein Ausserirdischer sein muss.

Woche 2

Bild: freshfocus

«Wenn der gegnerische ­Keeper so hält, ist es immer schwierig. Egal, ob du gegen Fidschi oder Schweden spielst.»

Der Schweizer Ausnahmekönner Andy Schmid weiss, warum das Handball-Nationalteam zum Auftakt der EM gegen Schweden gleich mit 21:34 verliert.

Woche 3

Bild: AP

«Karl Freshner sagte mir einst: ‹Wenn du noch einmal so über einen Sprung fährst, knalle ich dich mit der Luftpistole ab.›»

Techniker Ramon Zenhäusern plaudert über seine eher bescheidenen Abfahrtskünste.

Woche 4

Bild: FR171728 AP

«Wir vermissen dich bereits, Bruder. Ruhe in Frieden.»

NFL-Quarterback Tom Brady zollt dem bei einem Helikopterabsturz tödlich verunglückten ehemaligen NBA-Star Kobe Bryant Respekt.

Woche 5

Bild: EPA

«Eigentlich verdiene ich diesen Sieg nicht.»

Roger Federer nach der irren Wende im Viertelfinal der Australian Open gegen Tennys Sandgren.

Woche 6

Bild: AP

«Ich werde den grössten Cheeseburger essen, den Sie je gesehen haben – vielleicht sogar einen doppelten.»

Andy Reid, Trainer der Kansas City Chiefs, will sich nach dem lang ersehnten ersten Super-Bowl-Titel etwas gönnen.

Woche 7

Bild: EPA LUSA

«Geht und f*** euch selbst.»

Nach Affenlauten aus dem Publikum findet Porto-Spieler Moussa Marega den sozialen Medien klare Worte.

Woche 8

Bild: EPA

«Nach diesem Kampf werde ich mich auf Kokain und Nutten stürzen!»

Schwergewichts-Box-Champion Tyson Fury lässt im Vorfeld seines Triumphs gegen Detontay Wilder sexistische Parolen verlauten.

Woche 9

Biild: AP

«Wenn es wenigstens nur eine Schulter wäre!»

Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dressen ärgert sich über sein Pech: Bei einem Sturz kugelt er sich gleich beide Schultern aus.

Woche 10

Bild: KEYSTONE

«Wir waren Opfer dieser Hamsterkäufe. Helianes Lieblingsdose, weisse Bohnen in Tomatensauce, war restlos ausverkauft. Sie musste sich mit Erbsli begnügen.»

Die Coronapandemie nimmt ihren Lauf und trifft FCZ-Präsident Ancillo Canepa früh persönlich.

Woche 11

«Es wird alles gut. Bleibt zu Hause.»

Serie-A-Spieler Francesco Caputo versucht die Fans angesichts von Covid-19 zu beruhigen.

Woche 12

Bild: Freshfocus

«Die Spieler verdienen etwa so viel, wie zwei Krankenschwestern – ohne etwas zu tun.»

Sion-Präsident Christian Constantin erklärt, warum er mehreren Spielern, die Kurzarbeit verweigerten, gekündigt hat.

Woche 13

Bild: Keystone

«In dieser Zeit gibt es Dinge, die grösser und wichtiger sind als der Sport.»

Sprinterin Mujinga Kambundji hat Verständnis für die Verschiebung von Olympia um ein Jahr.

Woche 14

Bild: AP

«Ich bin ein Kart? Okay, aber ein Weltmeister-Kart!»

Der französische Stürmer Olivier Giroud kontert einen Angriff seines Landsmannes Karim Benzema. Letzterer wollte sich nicht mit Giroud vergleichen lassen, weil man ja auch nicht die Formel 1 mit dem Kartsport vergleiche.

Woche 15

Bild: Keystone

«Ich habe keinen Kraftraum daheim. Aber gut – in dem bin ich sonst auch nicht, das macht jetzt also keinen grossen Unterschied.»

Der deutsche Stürmer Timo Werner scheint mit dem durch das Coronavirus bedingten Stillstand gut klarzukommen.

Woche 16

«Ich sagte meinem Bruder: ‹Diese Kellnerin werde ich heiraten.›»

Der frühere FCB-Spieler Ivan Rakitic aus Möhlin erinnert sich daran, wie er seine heutige Frau kennengelernt hat.

Woche 17

Bild: Keystone

«Er ist der Beste. Er ist eine echte Legende. Und ich bin sein grösster Fan.»

NHL-Star Joe Thornton über Arno Del Curto, der während des Lockouts 2004/05 sein Trainer beim HC Davos war.

Woche 18

Bild: EPA

«Es muss kein Tennis-Spieler hungern. Ich sehe nicht ein, warum ich solchen Leuten Geld schenken sollte. Ich spende lieber an Leute oder Institutionen, die es wirklich brauchen.»

Der Österreicher Dominic Thiem hat eine klare Meinung zum von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic geplanten Tennis-Hilfsfonds.

Woche 19

Bild: Uefa / Aargauer Zeitung

«Tausende Pfund für Tests ausgeben, die andere Leute brauchen?»

Nati-Captain Lia Wälti, die bei Arsenal spielt, plädiert nach über zwei Monaten Unterbruch in der englischen Women’s Super League in den Diskussionen um Geisterspiele und Saisonabbruch auf ein vorzeitiges Ende der Spielzeit.

Woche 20

Bild: AP

«Wir sprechen immer vor dem Duschen mit ihm. Sonst würden wir sofort wieder nach Rauch stinken.»

Der italienische Verteidiger Giorgio Chiellini erzählt in seiner Autobiografie, wie er und seine Mitspieler bei Juventus Turin mit der Rauchsucht ihres Trainers Maurizio Sarri umgehen.

Woche 21

Bild: KEYSTONE

«Ich sehe keinen Grund, zu trainieren.»

Roger Federer hat aufgrund der Coronakrise seit geraumer Zeit keinen Schläger in der Hand gehalten. Dass ihm das aber keinerlei Kopfzerbrechen bereitet, erklärt er in einem Online-Gespräch mit Ex-Konkurrent Gustavo Kuerten.

Woche 22

Bild: EPA

«Der Fussball wird nie ­wieder derselbe sein.»

Der sechsfache Weltfussballer Lionel Messi ist überzeugt, dass die Corona-Pandemie die Sportwelt nachhaltig verändern wird.

Woche 23

Bild: AP

«Die Zeit zum Reden ist ­vorbei – jetzt muss etwas passieren.»

Der Schweizer NBA-Basketballer Thabo Sefolosha zu den Protesten gegen Polizeigewalt gegen ­Schwarze in den USA. 2015 war er vor einem Nachtclub in New York City selber Opfer davon geworden.

Woche 24

Bild: KEYSTONE

«Ein 21. Grand-Slam-Titel? Ich möchte nicht gegen ­Federer wetten.»

SRF-Tennisexperte Heinz Günthard glaubt weiterhin an Roger Federer. Auch nachdem dieser eine erneute Knie-OP und seinen Ausfall bis 2021 angekündigt hat.

Woche 25

Bild: KEYSTONE

«Wir müssen uns etwas ­einfallen lassen. Vielleicht können wir einem Ersatzspieler ein Megafon in die Hand drücken.»

YB-Trainer Gerardo Seoane hat kreative Ideen, um die YB-Viertelstunde auch bei Geisterspielen gut hörbar einzuläuten.

Woche 26

Bild: AP

«Wir lagen falsch. Es war zu früh. Ich kann nicht aus­drücken, wie leid es mir tut.»

Novak Djokovic sieht sich nach den positiven Corona-Tests an der von ihm organisierten Adria-Tour zu einer Entschuldigung gezwungen.

Woche 27

Bild: EPA EFE

«Hass erzeugt Hass, was bedeutet, dass man sich

nicht auf so etwas einlassen sollte.»

Der dunkelhäutige französische Tennis-Profi Jo Wilfried Tsonga versucht in der Rassismus-Debatte zu beschwichtigen.

Woche 28

Bild: EPA POOL

«Das einzige, was jetzt hilft, ist, sich einen hinter die ­Binde zu kippen. Dann ist es morgen noch schlimmer, aber wir stehen wieder auf.»

Frank Schmidt, Trainer von Heidenheim, nach der verlorenen Relegation gegen Werder Bremen.

Woche 29

Bild: KEYSTONE

«Unbegreiflich.»

FCZ-Trainer Ludovic Magnin ärgert sich über die Liga. Diese hatte den Zürchern nicht erlaubt, das Spiel gegen Meister YB um einen Tag zu verlegen, um nach der Quarantäne immerhin ein Mannschaftstraining bestreiten zu können.

Woche 30

Bild: EPA

«Es ist wie Weihnachten: Du weisst, was du geschenkt kriegst, bist aber dennoch aufgeregt.»

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Nachmittag vor der Pokalübergabe an seinen Klub, der seinen ersten Meistertitel nach 30 Jahren des Wartens feiert.

Woche 31

Bild: EPA AAP

«Ich verzichte für die Menschen, für meine Aussies, für die Hunderttausenden Amerikaner, die ihr Leben verloren haben, für euch alle.»

Der australische Tennisspieler Nick Kyrgios verkündet, dass er nicht an den US Open teilnimmt.

Woche 32

Bild: freshfocus

«Wenn mir im September des vergangenen Jahres ­jemand gesagt hätte, dass wir am Ende der Meisterschaft Zweiter werden? Ich hätte es nicht geglaubt.»

Trainer Peter Zeidler über das Abschneiden seines FC St. Gallen als Super-League-Zweiter und damit Vizemeister der Saison 2019/20.

Woche 33

Bild: freshfocus

«Ich war sicher nicht immer der Einfachste.»

Nati-Captain Stephan Lichtsteiner blickt am Tag seines Rücktritts als Fussball-Profi selbstkritisch auf seine Aktivkarriere zurück.

Woche 34

«Er hat sich bei mir entschuldigt. Ich sagte: ‹Du lebst, sei einfach nur still.›»

Patrick Lefevere, Teamchef von Deceuninck-Quickstep, erzählt, was ihm Jungstar Remco Evenepoel nach dem Horrorsturz von einer Brücke bei der Lombardei-Rundfahrt gesagt hat. Der Belgier zog sich beim Sturz einen Beckenbruch und eine Quetschung der rechten Lunge zu – und kam damit sehr glimpflich davon.

Woche 35

Bild: KEYSTONE

«Ich laufe nicht vom Boot wie Schettino. Ich gehöre ans Ruder.»

FCB-Präsident Bernhard Burgener nimmt bei der Präsentation von Ciriaco Sforza als neuem Trainer Stellung zur Kritik an seiner Person.

Woche 36

Bild: AP

«Ich würde niemals gegen den Verein meines Lebens vor Gericht ziehen.»

Lionel Messi erklärt seine Entscheidung, nun doch beim FC Barcelona zu bleiben und beendet damit die Transferposse des Sommers 2020.

Woche 37

«Wie viele Jahre würde ich gesperrt? 5? 10? 20?»

Tennis-Badboy Nick Kyrgios fragt sich, wie der Weltverband wohl ihn bestraft hätte, wenn er wie Novak Djokovic eine Linienrichterin mit einem Ball abgeschossen hätte.

Woche 38

Bild: EPA

«Ich bedauere einzig, ihm nicht ins Gesicht geschlagen zu haben.»

PSG-Superstar Neymar verteidigt sich nach seinem Platzverweis in der Meisterschaftspartie gegen Marseille. Er erklärt seinen Aus­raster damit, dass ihn der gegnerische Verteidiger Alvaro Gonzalez rassistisch beleidigt habe.

Woche 39

Bild: AP

«Covid hatte den Mut, mich herauszufordern. Schlechte Idee.»

Der nie um einen Spruch verlegene Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic, nachdem er positiv auf das Coronavirus ge­testet worden war.

Woche 40

Bild: EPA EFE

«Die Idee finde ich sehr gut – der eine beisst, der andere schlägt.»

Atlético Madrids Diego Costa auf

die Frage, ob es gut sei, wenn er gemeinsam mit dem eben zu den Madrilenen gewechselten Luis Suarez im Sturm auflaufe.

Woche 41

Bild: AP

«Nach ein paar Tequilas ­tanze ich, ja. Ohne Tequilas ist es schwieriger.»

Rafael Nadal sorgt im Platzinterview nach seinem souveränen Viertelfinaleinzug bei den French Open mit dieser Antwort für Lacher. Der Interviewer hatte ihn gefragt, ob er nun gerne tanzen würde.

Woche 42

Bild: AP

«Ich war sehr hungrig. Sie haben das falsche Tier ein­gesperrt.»

Zlatan Ibrahimovic meldet sich bei Milans 2:1-Sieg gegen Inter mit einem Doppelpack aus der Quarantäne zurück.

Woche 43

Bild: EPA

«Wir werden auf ihn warten wie eine gute Frau, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt.»

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp mit über seinen schwer verletzten und für lange Zeit ausfallenden Abwehrchef Virgil van Dijk.

Woche 44

Bild: Keystone

«Stand heute kommt ein Saisonabbruch nicht in Frage.»

«Stand heute» wurde im Lauf der Coronakrise zum immer häufiger benützten Zusatz. Auch bei Denis Vaucher, CEO der National League, der trotz zahlreicher coronabedingter Spielverschiebungen bei den Eishockeyanern von einer Fortsetzung des Spielbetriebs ausgeht.

Woche 45

Bild: Freshfocus / Panoramic

«Ich bin nahe am Karrieren­ende. Aber ich glaube auch, dass ich mich noch ein letztes Mal ans Limit pushen kann.»

Der 35-jährige Romand Stan Wawrinka blickt optimistisch auf das Tennisjahr 2021 voraus.

Woche 46

Bild: freshfocus

«Ramos hat zuvor in seiner Karriere erst drei Penaltys verschossen? Schon geil!»

Nationalmannschafts-Goalie Yann Sommer, nachdem er beim 1:1 der Schweiz gegen Spanien gleich zwei Elfmeter von Ramos pariert hat.

Woche 47

Bild: AP

«Ein Rennen zu fahren, ist für mich eine Art Pause. Es fühlt sich an, als ob ich in den Urlaub fahren würde.»

Mikaela Shiffrin zeigt sich vor ihrem Comeback in Levi voller Vorfreude. Zuvor hatte sie nach dem Tod ihres Vaters eine 300-tägige Wettkampfpause eingelegt.

Woche 48

Bild: KEYSTONE

«Ich hoffe, dass wir eines Tages im Himmel gemeinsam Ball spielen können.»

Legende verabschiedet sich von Legende: Der Brasilianer Pelé nach dem Tod des Argentiniers Diego Maradona, der im Alter von 60 Jahren einem Herzstillstand erlag.

Woche 49

Bild: EPA

«Ich habe den Tod kommen sehen.»

Der Genfer Romain Grosjean nach seinem brutalen Crash beim GP Bahrain, bei dem sein Bolide in zwei Teile zerbrochen und in Flammen aufgegangen war.

Woche 50

Bild: KEYSTONE

«Für die Australian Open wird es knapp.»

Roger Federer arbeitet nach der zweiten Knieoperation an seinem Comeback – doch das Comeback Anfang 2021 steht auf der Kippe.

Woche 51

Bild: EPA

«Sorry!»

Viel mehr bringt Mikaela Shiffrin nach ihrem ersten Sieg nach ihrer Rückkehr in den Skizirkus nicht heraus. Dann wird die 25-jährige US-Skirennfahrerin in Gedanken an ihren verstorbenen Vater von den Tränen übermannt.

Woche 52

Bild: EPA

«Nach elf Monaten weisst du nicht, ob alles richtig war.»

Der Schweizer Skirennfahrer ­Ramon Zenhäusern nach seinem Sieg im ersten Slalom der Saison.