Schweizer Meisterschaften in St. Gallen: Wenn jeder Lauf eine Geschichte hat

Das Publikum in St. Gallen bekam den schnellsten 60-m-Final der Frauen an Schweizer Meisterschaften zu sehen. Ajla Del Ponte klassierte sich in 7,17 Sekunden, der weltweit fünftbesten Zeit in diesem Jahr, auf dem zweiten Rang, Bronze ging an Sarah ­Atcho. Léa Sprunger, die Europameisterin über 400 m Hürden, lief in der persönlichen Bestzeit von 7,32 Sekunden auf den vierten Platz. Sie erfüllte die Hallen-EM-Limite ebenso wie Riccarda Dietsche in 7,39. In Glasgow wird sich Sprunger indes auf die 400 m konzentrieren. Der Rheintalerin Dietsche dürfte zum Verhängnis werden, dass in Schottland maximal drei pro Nation und Disziplin startberechtigt sind.

Der 24-jährige Silvan Wicki holte mit der persönlichen Bestmarke von 6,65 Sekunden seinen ersten Meistertitel über 60 m. Der Basler kam bis auf fünf Hundertstelsekunden an den nationalen Rekord heran. (sda)