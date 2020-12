Snowboard Alpin «Jetzt bin ich noch hungriger»: Das sagt die Nidwaldnerin Jessica Keiser nach ihrem Exploit im Weltcup Der Nidwaldner Snowboarderin Jessica Keiser (26) gelang in Carezza ein starkes Rennen. Im Parallelriesenslalom fuhr sie erstmals in ihrer Karriere in die Top 8.

Jessica Keiser beim Rennen im Südtirol. PD

Rang sieben in Carezza, Gratulation! Wie fühlen Sie sich nach Ihrem bisher besten Ergebnis überhaupt?

Jessica Keiser: Ich strahle immer noch, jetzt muss ich mir bereits neue Ziele setzen. (lacht) Ich hatte sehr gute Trainings, kam immer näher an die Zeiten von Ladina Jenny und Julie Zogg heran. Ich wusste, ich kann schnell sein, nur musste ich das auch im Wettkampf zeigen. Es war reine Kopfsache.

Zum Auftakt reichte es in Cortina nur zu Platz 21. Was war diesmal anders?

Das war für mich im ersten Moment wie ein Hammerschlag. Da rede ich von Top-16-Klassierungen, liebäugle sogar mit einem Platz unter den besten Zehn und am Ende schaut Rang 21 heraus – da kann ich doch gleich einpacken. Ich zog aber schnell meine Lehren und sagte mir: Jetzt musst du ans Limit. Einfach nur sicher runterfahren, dafür mache ich das nicht.

Nun erreichten Sie nicht nur erstmals den Final der besten 16, sondern schafften mit dem Sieg im Achtelfinal gegen Tsubaki Miki auch noch die WM-Selektion.

Ich habe mir selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Am Nachmittag noch dabei zu sein, war ein ganz neues Gefühl für mich. So musste ich mich fragen, was ich vorher zu Mittag essen sollte. Es war schliesslich eine kalte Pizza. (lacht) Im Achtelfinal hatte ich zu kämpfen, ich lag hinten, zweimal dachte ich, dass es vorbei wäre. Als ich im Ziel vorne war und wusste, dass ich in den Top 8 stehe, machte ich die Faust, hatte ein riesiges Smile im Gesicht…

…und Sie sagten «Danke Nonnon!» in die TV-Kamera. Was bedeutete dies?

Das war ein Gruss an meinen Grossvater, so nenne ich ihn, seit ich ein Kind bin, er ist meine wichtigste Bezugsperson. Ihm das so zeigen zu können, macht mich sehr glücklich. Später am Telefon hatte er Tränen in den Augen. Seit meine Grossmutter vor einem Jahr gestorben ist, telefonieren wir jeden Tag. Er ist mein grösster Fan.

Im Viertelfinal verloren Sie nur knapp gegen die Deutsche Cheyenne Loch. Wie lautet nun Ihr nächstes Ziel?

Ich mache keine Luftsprünge, jetzt geht es darum, diese Leistung zu bestätigen. Ich arbeite im Training konzentriert weiter. Nun kommt am 9. Januar das Heimrennen in Scuol. Es macht mega Spass, im Final zu fahren. Ich bin noch hungriger geworden. Ich will mehr.