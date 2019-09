Live

Jetzt im Stream: Wirren um Shaqiri-Absage und zwei EM-Qualispiele vor der Brust: Das sagt Nati-Trainer Vladimir Petkovic

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag in der EM-Qualifikation auf Irland und am Sonntag auf Gibraltar. Verfolgen Sie die Medienkonferenz im Livestream.