Jetzt ist es fix: Häberli ist neuer FCL-Trainer Wie von dieser Zeitung angekündigt, ist Thomas Häberli neuer Trainer des FC Luzern. Er unterschreibt einen Vertrag bis im Sommer 2019. Raphael Gutzwiller

Hier noch als Assistenztrainer beim FCB, aber Thomas Häberlis Blick geht nach Luzern. (Andy Mueller/Freshfocus (Rottach-Egern, 3. Juli 2018))

Thomas Häberli (44) ist neuer Trainer des Super-League-Teams, teilt der FC Luzern am Donnerstagabend mit. Damit bestätigt der Verein entsprechende Recherchen dieser Zeitung. Bereits am Mittwoch hat der FC Luzern beim FC Basel eine Anfrage für eine Freigabe platziert, bis sich die beiden Vereine, sowie der FCL und der ehemalige Basler Assiszenztrainer einigen konnten, dauerte es aber noch eine Weile. Am Donnerstagabend unterschrieb Häberli schliesslich beim FC Luzern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Häberli passt ideal ins Trainerschema des FC Luzern: Er hat lange im Nachwuchs Basels und der Young Boys gearbeitet, sollte also fähig sein, mit jungen Spielern zu arbeiten. Noch wichtiger aber: Häberli ist in der Innerschweiz tief verankert, ist als Bauernsohn in Ballwil aufgewachsen. Dies ist denn auch die Begründung von FCL-Sportchef für die Wahl Häberlis. «Es war für uns als Verein zentral, einen Trainer mit der Verantwortung über die 1. Mannschaft zu betrauen, der die Innerschweiz und die Werte des FC Luzern bestens kennt», lässt sich Remo Meyer in der Mitteilung zitieren.

In seiner Aktivzeit machte sich Häberli jedoch nicht beim FCL, sondern vor allem bei den Berner Young Boys einen Namen, errang als Stürmer gar Legendenstatus. Vor seiner Zeit in Bern spielte Häberli beim SC Kriens und beim FC Basel. Nach der Spielerkarriere lancierte er seine Trainerlaufbahn 2009 beim damaligen Drittligisten FC Perlen-Buchrain, bevor er in den Nachwuchs von YB wechselte.

Für Häberli ist Luzern die erste Station im Profifussball als Cheftrainer. Dennoch ist Meyer überzeugt davon, dass seine Wunschlösung der Aufgabe gewachsen ist: «Auf Grund seiner Erfahrungen als Assistenztainer bei YB und Basel sind wir auch davon überzeugt, dass er der Aufgabe gewachsen ist, die Verantwortung für ein Profiteam in der Schweiz zu übernehmen», so Meyer.

Häberli war schon im letzten Sommer ein Kandidat für den FCL-Trainerposten gewesen, sagte aber ab, weil er kurz zuvor einen Vertrag beim FC Basel als Assistenztrainer unterschrieben hatte. Anfang Jahr hat Häberli den FC Basel in «gegenseitigem Einvernehmen» jedoch verlassen, gab danach in Interviews zu Protokoll, dass er als Nächstes gerne eine Stelle als Cheftrainer antreten möchte. Froh um die Verpflichtung Häberlis ist bestimmt auch der FC Basel, der noch bis im Sommer 2020 den Lohn für Häberli berappen müsste. Unter diesem Aspekt scheint es erstaunlich, dass sich der FCL wie gewünscht auf einen Vertrag bis Ende Saison mit Häberli einigen konnte.

Wicky war Luzerns erste Wahl

Hoch im Kurs beim FCL stand auch Häberlis Ex-Chef, der ehemalige Basel-Trainer Raphael Wicky. Gerüchteweise soll er die erste Wahl beim FCL gewesen sein, am Dienstag habe der Walliser jedoch ein entsprechendes Angebot des Luzerner Sportchefs Remo Meyer abgelehnt.

Durch die Vertragsunterschrift mit Thomas Häberli hält Meyer sein Versprechen schon fürs Spiel am Sonntag beim FC Zürich (16.00) einen neuen Cheftrainer zu finden. Thomas Häberli leitet morgen um 10 Uhr erstmals eine Trainingseinheit des FCL und wird um 13 Uhr an einer Medienkonferenz erstmals öffentlich Auskunft geben.