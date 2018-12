Jung, wild und telegen: Die Skicrosser auf dem Sprung ins Rampenlicht Am Montag begann in Arosa die Weltcupsaison. Die Sportart hat im Ort Fuss gefasst und ist vor allem für TV-Zuschauer spannend. In Sachen Vermarktung und Reichweite besteht jedoch noch grosses Potenzial. Philipp Wolf, Arosa

Die Schweizer Skicrosser Zoe Cheli, Fanny Smith, Bryan Zooler, Sixtine Cousin, Niki Lehikoinen und Romain Detraz (von links) posieren beim Medientermin in Arosa. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Arosa, 17. Dezember 2018))

Skicross ist noch jung. Die Sportart ist erst seit dem Jahr 2010 olympisch. Verantwortliche des Fernsehens, von Swiss Ski und die Veranstalter des Weltcuprennens in Arosa heben dies immer wieder hervor. Dani Bolliger, der Bereichsleiter Sport Live beim Schweizer Fernsehen SRF, sagt, bei Skicross handle es sich «um eine spannende, spektakuläre und junge Sportart».

Der aus Schweizer Sicht erfolgreiche Weltcupstart in Arosa bestätigte die Aussage von Bolliger. Die Heats waren spannend und der Kurs spektakulär. Und, dass die Sportart noch jung ist, zeigte sich in der Zusammensetzung des Publikums. Nur die wenigsten der zahlreichen Zuschauer waren sachkundig und konnten mehrere Skicrosserinnen oder Skicrosser beim Namen nennen.

Das Zufallsprodukt Publikum

So liess sich das Publikum im Bündnerland grundsätzlich in drei Arten unterteilen: Da waren die wenigen Eingefleischten wie beispielsweise der Supporter von Marc Bischofberger, der mit Fahne und Gashupe für Stimmung sorgte. Er bestätigte, dass an Weltcuprennen vor allem Anhänger einzelner Athleten vor Ort seien.

Daneben gab es die Zufallszuschauer. Sie hatten nicht das geringste mit Skicross am Hut, waren gerade zum Skifahren in Arosa und betrachteten das Rennen als extravagante Abendunterhaltung. Und da gab es auch Leute, die im Dorf wohnen und arbeiten. Überall waren Jacken mit dem Aufdruck «Skischule» oder ähnlichem zu sehen. So war die Stimmung bis auf vereinzeltes Gehupe oder Glockengeläute eher verhalten. Einzig die starken Schweizerinnen und Schweizer liessen den Lärmpegel immer wieder ansteigen.

Lorenz Luginbühl, Mitglied des Organisationskomitees des Weltcuprennens, ist sich dieses Phänomens bewusst. Leute extra fürs Skicross nach Arosa zu locken, sei ein anspruchsvolles und langfristiges Ziel. Christoph Perreten, Chef Freestyle bei Swiss Ski, weiss ebenfalls, dass in Sachen Reichweite noch grosses Potenzial besteht. Das junge Alter der Sportart bietet neben den offensichtlichen Tücken aber auch grosse Chancen. Sowohl Luginbühl als auch Perreten sehen in der Vermarktung des Skicross-Sports Vorteile gegenüber anderen Wintersportarten.

Das TV als A und O der Vermarktung

«Skicross ist telegen und einfach verständlich. Das Frau gegen Frau, Mann gegen Mann, steht im Fokus», sagt Perreten. Man muss kein Experte sein, um sich von der wilden und schnellen Sportart am Fernseher beeindrucken zu lassen. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, das sei es, was das Publikum beeindrucke, sagt Perreten.

Der Punkt der Telegenität spielt bei der Vermarktung der Sportart denn auch eine Schlüsselrolle. Der Anlass in Arosa hat sich über die Jahre in eine Richtung entwickelt, die der Liveübertragung entgegenkommt. Das gestrige Weltcuprennen war als Sprint kurz gehalten; die Läufe der Frauen und Männer wurden innerhalb einer Stunde abgespult. Das Rennen wurde zudem zum dritten Mal als Nachtrennen ausgetragen, was Aufmerksamkeit zur besten Sendezeit garantiert. Sowohl Verband, Veranstalter als auch Fernsehen sind zufrieden mit den Einschaltquoten der vergangenen Jahre. Die Zuschauerzahlen steigen stetig und liegen über den Erwartungen.

Bis Skicross abseits der Prime-­Time über eine stabile Supporterbasis verfügt, wird es aber noch einige Jahre dauern. Noch ist der Sport schlicht zu jung für Tradition.

Um die Basis in der Schweiz zu legen, braucht es viele starke Resultate – so wie gestern. Gelingt dies, sagt Perreten, und absolviert das Schweizer Team im nächsten Februar eine starke WM, wird die Popularität von Skicross weitersteigen. Dann stehen die Chancen gut, dass bereits nächstes Jahr die Zusammensetzung des Aroser Publikums weniger zufällig daherkommt.