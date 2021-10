FUSSBALL Keine Tore – aber der SC Kriens lebt und belohnt sich Die Challenge-League-Fussballer des SC Kriens schliessen das erste Saisonviertel mit einem 0:0 auswärts beim FC Aarau ab. Es ist durchaus ein erfreuliches Resultat für die Krienser.

Die Krienser Diogo Costa und Helios Sessolo (rechts) wehren sich gemeinsam gegen den Aarauer Donat Rrudhani (in Weiss). Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Aarau, 3. Oktober 2021)

Die Ausgangslage hätte krasser nicht sein können: Der SC Kriens war an diesem Sonntag als klarer Aussenseiter, als Tabellenletzter nach Aarau gereist, um gegen den selbst deklarierten Aufstiegsinteressenten bestmöglich Schadensbegrenzung zu realisieren und zu erkämpfen. 13 Punkte trennten die beiden so unterschiedlichen Teams vor dieser Partie. Es war offensichtlich: Die Krienser Mannschaft von Trainer Davide Morandi musste sich gegen Jäckle und Co. warm anziehen.

13 Punkte Differenz sind es zwischen diesen beiden Klubs auch nach dem Schlusspfiff: Aber das ist nur für den SC Kriens ein Erfolg, für die Aarauer eine Enttäuschung. «Klar ist dieser Punktgewinn für uns mehr wert als für den Gegner», sagte auch Kriens-Sportchef Bruno Galliker nach dem mit 0:0 abgepfiffenen Spiel. «Wir waren gegen den FC Aarau immer gut im Spiel, liessen praktisch nichts anbrennen.» Galliker weiter: «Die Mannschaft hat um jeden Ball gekämpft und sich mit diesem Punkt selber belohnt.» Und der Krienser Präsident Werner Baumgartner ergänzte: «Die Mannschaft war zuletzt mental am Boden. Kompliment, das war eine starke Leistung.»

Der Krienser Rückstand auf Aufsteiger Yverdon (9. Rang) beträgt nun sechs Punkte.

Damit der schöne Punkt in Aarau im Trockenen war, brauchte es am Schluss inklusive sechs (berechtigten) Nachspielminuten doch noch ziemlich viel Geduld. Kriens-Torhüter Joschua Neuenschwander – er stand für den zuletzt schwachen Pascal Brügger zwischen den Pfosten – hielt in der 92. Minute mit einer spektakulären Parade das 0:0. Zuvor hätte der eingewechselte Lino Lang mit seinem Volleyversuch für Kriens skoren können. Langs Schuss flog übers Tor. «Ja», sagte Coach Morandi, «wir hatten zwei, drei ganz grosse Torchancen und hätten sogar gewinnen können.»

Trainer Morandi: «Meine Spieler haben Herz gezeigt»

Am Schluss standen in der statistischen Buchhaltung 60 Prozent Ballbesitz und 12 Schussversuche für den FC Aarau geschrieben. Das war zu erwarten gewesen, ebenso das Aarauer Plus bei den Eckbällen (10:5). Erfreulich für Kriens: Auch das Gästeteam hatte elf Schussversuche, davon allerdings nur zwei aufs FCA-Tor. Das unterstreicht, was schon in den erfolglosen Partien zuvor offensichtlich war: Kriens braucht noch einen richtigen Topskorer, einen Goalgetter, einen Knipser. Wie bitte, drei neue Stürmer? Klar, das wäre übertrieben, zwei reichen...

Auch Trainer Morandi lobte sein Team nach dem Match am Sonntagnachmittag in Aarau: «Meine Spieler liessen sich keinen Stress anmerken, agierten aktiv. Nach unserer Niederlagenserie hat meine Mannschaft sehr viel Herz gezeigt. Es war unsere bisher beste Saisonleistung.»

Dieser Punktgewinn, es ist nur ein winziger Schritt vom Tabellenende, vom Abstiegsplatz weg. Und doch ist es ein Krienser Lebenszeichen, ein wichtiges Erfolgserlebnis.

Weil am nächsten Wochenende die Schweizer Nationalmannschaft im WM-Qualieinsatz steht, muss Kriens in der Meisterschaft erst wieder am Samstag, 16. Oktober, (18.00) antreten. Dann empfängt das Morandi-Team daheim im Stadion Kleinfeld den FC Schaffhausen (4:0-Sieg gegen Xamax am letzten Freitag!).

Der Auftrag lautet: Gegen den FC Schaffhausen ist ein SCK-Sieg dringend und drängend Pflicht.

Die Wege zum eigenen Strafraum schliessen, schmerzhafte Fehler vermeiden und Tore verhindern. Die Wege zum gegnerischen Sechzehner finden und öffnen, endlich wieder Tore schiessen. Es klingt so einfach, aber es war für die Krienser bislang so schwierig. Doch nur so kann Kriens, das weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet, den Abstiegskampf tauglich in Angriff nehmen.

Aarau – Kriens 0:0

Brügglifeld. – 3481 Zuschauer. – SR Schärli.

Aarau: Enzler; Thiesson (57. Balaj), Thaler, Bergsma, Kronig; Jäckle (57. Njie), Bunjaku; Giger, Rrudhani, Spadanuda; Almeida (78. Aratore).

Kriens: Neuenschwander; Urtic, Harambasic, Isufi, Goelzer (46. Costa); Bollati (90. Lang), Selasi, Mistrafovic, Yesilçayir (67. Aliu); Sessolo; Avdijaj (75. Marleku).

Bemerkungen: Aarau ohne Gashi, Ammeter und Qollaku (alle verletzt). Kriens ohne Mulaj (krank), Sukacev, Alessandrini und Balaruban (alle verletzt). Verwarnungen: 29. Yesilçayir, 48. Sessolo, 64. Thaler, 83. Harambasic, 94. Costa.