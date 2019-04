Nach der Gala vom Donnerstag - Zeit zum Träumen bleibt St.Otmar nicht Am Samstag um 16 Uhr steht in Gümligen bereits die dritte Partie des Handball-Playoff-Viertelfinals zwischen Bern und St. Otmar an. Die St. Galler haben einen Plan. Ives Bruggmann

St. Otmars Andrija Pendic (rechts) war im ersten Playoff-Heimspiel nicht zu halten. (Bild: Urs Bucher)

Es war am Donnerstag ein Abend, der die Spieler St. Otmars zum Träumen verleiten könnte. Doch im Playoff geht es Schlag auf Schlag. Schon am Samstag gastieren die St. Galler Handballer in der Arena in Gümligen. Alles was zwei Tag zuvor geschah, zählt nichts mehr. Und doch können die Spieler St. Otmars viel Selbstvertrauen aus dem ersten Playoff-Heimspiel in der Kreuzbleiche ziehen.

Allen voran die Defensive hat so gut wie selten in dieser Saison funktioniert. Den Bernern wurden wenige einfache Tore ermöglicht und im Tor stand ein Aurel Bringolf in Höchstform, der meist schon in jener Ecke stand, in welche die Gäste werfen wollten. In der zweiten Halbzeit lief dann auch die Offensive um Regisseur Andrija Pendic zur Höchstform auf. Das Resultat des zweiten Durchgangs lautete 21:9 für die St. Galler. Spielertrainer Bo Spellerberg sagte:

«Mit einer solchen Defensivleistung kannst du fast nicht verlieren.»

Vor allem in der ersten Hälfte war die funktionierende Defensive wichtig, um die Schwächen der Offensive auszugleichen. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die St. Galler in einen Rausch, angetrieben von 1850 Zuschauern in der Kreuzbleiche, was zugleich Saisonrekord bedeutet. «Die Stimmung war unglaublich. Das ist St. Gallen», sagte Pendic.

Zuschauer als Trumpf

Der Schachzug der Vereinsleitung ist damit aufgegangen. Für das erste Playoff-Heimspiel hatte sie freien Eintritt gewährt. Und sie wurde nicht enttäuscht. Die Stimmung war ein zusätzlicher Trumpf St. Otmars. «Das macht vieles einfacher», sagte Pendic, der wiederum ein hohes Pensum absolvierte und erste in der Schlussphase ein wenig geschont wurde.

Im Gegensatz zu St. Otmar fand der BSV Bern in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum gewohnten Spiel. Die St. Galler hätten den besseren Start erwischt, sagte Luca Mühlemann. «Doch wir haben nicht mehr richtig verteidigt und uns vorne nicht mehr an unseren Plan gehalten», sagte der Berner Kreisläufer. Und dennoch, das ist der Vorteil am Playoff, geht es heute bereits mit dem nächsten Heimspiel für die Berner weiter. «Abhaken und ein anderes Gesicht zeigen», sagte Mühlemann nach dem Spiel.

Ausgangslage als Motivation

In der Partie vom Samstag wird es für St. Otmar erneut darum gehen, mit einer soliden Defensive die Berner aus dem Konzept zu bringen. Vor allem den Rückraumschützen Matthias Gerlich müssen die St. Galler eng markieren, aber gleichzeitig den Kreisläufer nicht vernachlässigen. Wenn ihnen das so gut gelingt wie im Heimspiel in der Kreuzbleiche, liegt der Sieg in Reichweite. «Es wird nicht einfach in Bern», sagt Pendic, der mit seinem Team in dieser Saison in drei Partien noch nie auswärts gegen den BSV gewinnen konnte. Der Zeitpunkt für den ersten Auswärtssieg in Gümligen wäre optimal. Pendic sagt:

«Ich hoffe, wir können die Serie am Dienstag in der Kreuzbleiche beenden.»

Bei einem Sieg St. Otmars am Samstag könnten die St. Galler vor heimischem Publikum den ersten Matchball verwerten. Unterstützung wäre ihnen garantiert – auch ohne Gratiseintritt.