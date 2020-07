Kiara Cvetkovic mit Bestresultat in Basel Die 16-jährige Geuenseerin Kiara Cvetkovic erreichte an den Crossklinik Open in Basel den Achtelfinal. Zuvor konnte die junge Interclubspielerin des TC Sursee drei Siege feiern, zwei davon gegen besser klassierte Gegnerinnen.

Beim mit 30000 Franken dotierten 16. Internationalen Crossklinik Open in Basel sorgte Kiara Cvetkovic aus Zentralschweizer Sicht für das beste Resultat. Die 16-jährige Geuenseerin erreichte den Achtelfinal, den sie gegen Océane Violette Josiane Dodin (3, N1.4, La Chaux-de-Fonds) mit 1:6, 2:6 verlor. Zuvor konnte die N4.48 klassierte NLA-Interclubspielerin des TC Sursee drei Siege feiern, zwei davon gegen besser klassierte Spielerinnen. In der Startrunde bezwang Cvetkovic die Zürcherin Fiona Ganz (N3.27, Embrach) 6:3, 7:6, danach die Französin Sara Cakarevic (N2.11) 6:4, 7:6 und schliesslich die Deutsche Vanessa Langes (N4.65) 7:5, 2:0 w.o.

Die 17-jährige Geuenseerin Kiara Cvetkovic erreichte in Basel den Achtelfinal. Archiv-Bild: Freshfocus (Bern, 9. Juli 2020)

Bei den Männern kam Raphael Lustenberger (N2.28) am weitesten: Der Ebikoner scheiterte in der 3. Runde an Jakub Paul (N1.10, Chur) mit 0:6, 3:6. Die Turniersiege gingen schliesslich an Viktorija Golubic (N1.3, Bassersdorf) und Marco Trungelliti (N1.3, Chur).