Klare Niederlage gegen Union Waldviertel: Volley Luzern scheidet aus dem Europacup aus Volley Luzern verliert im Europacup gegen Union Waldviertel mit 0:3. Gegen die international erfahrenen Österreicher waren die Luzerner auf verlorenem Posten.

Es war ein Aufbäumen, immerhin. Im dritten Satz ging Volley Luzern mit 5:2 in Führung, servierte gut, griff mit Durchschlagskraft an, setzte auch mal einen Block erfolgreich in des Gegners Platzhälfte. Doch die Phase des Widerstands dauerte nur kurz, die Österreicher von Union Waldviertel liessen bald wieder ihre Muskeln spielen und drehten das Skore mit fünf Punkten in Serie vom 7:9 zum 12:9 – der Rest war Schaulaufen.

Die Luzerner Alexander Berggren (links) und Stig Döös Traagstad wehren sich gegen Daan Streutker ohne Erfolg.

Patrick Hürlimann (Luzern, 4. November 2020)

Am Ende verloren die Luzerner das Heimspiel im Sechzehntelfinal des Challenge Cups deutlich mit 0:3-Sätzen. Da wegen der Coronakrise nur eine Partie anberaumt wurde, war die Niederlage gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus dem Europacup. «Schade, wir sind draussen, das tut weh. Doch das müssen wir akzeptieren, der Gegner hat den Sieg ganz klar verdient», resümierte Luzerns Teammanager Josef Wicki. Und Libero Jörg Gautschi, der wegen einer Oberschenkelblessur nicht zum Einsatz kam, hielt fest:

«Das war ein Hauch von nichts. Uns mangelte es am Feuer, an der Abstimmung, an der Konstanz.»

Sein Team war gegen die international erfahreneren Österreicher – sie sind auch in der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga engagiert – von Beginn weg auf verlorenem Posten. In den ersten beiden Sätzen gerieten die Zentralschweizer früh in Rückstand und verloren diese mit 18:25 und 21:25 diskussionslos. «Wir spielen einen guten Ball, dann folgen zwei schlechte», sagte Gautschi und etwas ratlos fügte er an: «Es ist derzeit einfach nicht so, wie es sein sollte. Jeder hat mit sich selbst zu kämpfen, jeder studiert zu viel an seinen Fehlern herum.» Nach dem missglückten Start in der Meisterschaft mit fünf Niederlagen aus ebenso vielen Partien und dem letzten Tabellenplatz ist das Selbstvertrauen der Spieler verständlicherweise angekratzt. Die 50 Zuschauer, mehr waren nicht zugelassen, unterstützten ihr Team zwar nach Kräften, der Funke wollte aber nicht so recht auf den Platz hinüberspringen. «Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass unsere Fans mehr an uns glaubten, als wir es selber taten», so Gautschi.

Am Sonntag soll gegen Jona der erste Sieg her

Nach den gewichtigen Abgängen in der Sommerpause erschweren derzeit verletzungsbedingte Absenzen das Einüben der Automatismen unter dem neuen Trainer Alessandro Lodi. Neben Jörg Gautschi fehlte auch Mittespieler Ben Hensler, derweil der nach einer Fussblessur wiedergenesene Teamleader Dominik Fort zwar den Part als Libero von Gautschi übernahm, aus Gründen der Schonung aber noch nicht in der Offensive zum Einsatz kam. «Der Gegner war eingespielter, das hat man klar gesehen», hielt Josef Wicki fest.

Am Sonntag, wenn Luzern in der NLA den ebenfalls punktelosen TSV Jona empfängt (17 Uhr, Sporthalle Bahnhof), dürfte Gautschi wieder fit sein und Fort wieder angreifen können. Dann, so der Plan, sollen die ersten Zähler eingespielt werden. «Jetzt muss etwas kommen, der erste Sieg ist ein Muss», sagt Gautschi und er gesteht: «Er würde uns gut tun.»